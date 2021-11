Štátne divadlo Košice bude hrať len pre kompletne zaočkovaných

Košice 14. novembra (TASR) – V súvislosti s prechodom okresu Košice do takzvanej čiernej fázy COVID automatu budú môcť byť divákmi Štátneho divadla Košice (ŠDKE) od pondelka 15. novembra len plne zaočkovaní. Na predstaveniach tiež bude môcť byť naraz maximálne 100 divákov. Za ŠDKE o tom TASR informoval Svjatoslav Dohovič.



ŠDKE avizuje "dôslednú kontrolu" plnej zaočkovanosti divákov pred každým predstavením a zároveň pripomína, že vstup a pobyt v mieste podujatia bude možný len s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom. "Zároveň v súlade s podmienkami kultúrneho semaforu bude divadlo pred každým predstavením od divákov žiadať poskytnutie kontaktných údajov, ktoré v súlade s platnou legislatívou o ochrane osobných údajov divadlo využije len v prípade nutnosti dohľadania kontaktov v intervale do dvoch týždňov od podujatia," doplnil Dohovič.



Diváci, ktorí si zakúpili vstupenky a nespĺňajú nastavené podmienky, môžu o vrátenie vstupného požiadať e-mailom na adrese sales@sdke.sk s uvedením čísla účtu vo formáte IBAN. K žiadosti je potrebné priložiť vstupenky v elektronickej podobe. Stornované vstupné bude ŠDKE vyplácať priebežne.



ŠDKE ešte v piatok (12.11.) oznámilo, že pre haváriu na teplovodnej prípojke ruší do stredy (17. 11.) predstavenia v historickej budove.