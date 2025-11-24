< sekcia Regióny
Divadlo v Nitre posunulo uvedenie inscenácie Líška s dúhovými očami
Autor TASR
Nitra 24. novembra (TASR) - Staré divadlo Karola Spišáka (SDKS) v Nitre presunulo premiéru inscenácie Líška s dúhovými očami. Hru v réžii Ireneusza Maciejewskeho malo po prvý raz uviesť v piatok 21. novembra. Ako informovalo, premiéra bola napokon preložená na 28. novembra.
Hra je určená deťom vo veku od šesť rokov, autorkou príbehu je slovenská spisovateľka Mária Lazárová. „Odohráva sa v nehostinnej, divokej tajge, kde žije dievčatko Hani so svojím starým otcom. V jeden deň nájdu zranené líščie mláďa a Hani presvedčí dedka, aby ho zobrali domov. Medzi líškou s dúhovými očami a dievčatkom vznikne silné priateľské puto. Nevšedné kamarátstvo a líška medzi ľuďmi v dedine vyvolá veľký nepriateľský ošiaľ. Líške ide o život. Ale Hani sa len tak ľahko nevzdáva,“ povedali o inscenácii jej tvorcovia.
Príbeh Hani je nadčasovou metaforou o sile detskej pravdy, empatie a odvahy voči svetu, ktorý je často uzavretý v strachu a predsudkoch. „Inscenácia sa usiluje otvoriť diskusiu o ekologickej udržateľnosti, pravde v čase dezinformácií a hodnote medziľudskej solidarity,“ doplnilo SDKS.
