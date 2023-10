Staré divadlo K. Spišáka pripravuje webinár venovaný deťom s autizmom

Nitra 4. októbra (TASR) - Staré divadlo Karola Spišáka (SDKS) v Nitre pripravuje odborný online webinár venovaný deťom s poruchou autistického spektra. Okrem iného sa v ňom bude zaoberať konceptom divadelnej tvorby, ktorá dokáže zohľadňovať potreby detí s autizmom.



Ako informovalo divadlo, webinár sa bude konať 9. októbra so začiatkom o 10.00 h v Študovni SDKS. "Cieľom je nielen zvýšiť povedomie spoločnosti o autizme, ale budeme hovoriť aj o tom, ako v našej divadelnej tvorbe zohľadniť potreby detí s poruchou autistického spektra. Zámerom je, aby získali väčší prístup k divadelným predstaveniam. Chceme tak prispieť k snahe o ich začlenenie do spoločnosti a k zlepšeniu kvality ich života," uviedli organizátori.



Webinár sa okrem autizmu bude zaoberať aj prostredím divadla a jeho vplyvom na túto diagnózu. "Zameriame sa aj na špecifiká vnímania autistov, bude sa hovoriť o tom, čo je za hranicou normálnosti i o deťoch s poruchou autistického spektra v rodine. Diskutovať budú zástupcovia organizácií, ktoré sa dlhodobo venujú tejto problematike v Nitrianskom kraji. Webinár bude vysielaný online, no v Študovni SDKS bude prístupný aj verejnosti. V jeho závere bude možné klásť lektorom otázky," pripomenuli organizátori.