V Nitre predstavujú tvorbu Kataríny Vido Borguľovej

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Autorka vo svojej maliarskej tvorbe prešla rôznymi tematickými obdobiami.

Autor TASR
Nitra 11. novembra (TASR) - V priestoroch Starého divadla Karola Spišáka (SDKS) v Nitre v týchto dňoch sprístupnili výstavu Kataríny Vido Borguľovej s názvom Sum Terra. Ako informovala divadlo, výstava potrvá do 15. decembra.

Autorka vo svojej maliarskej tvorbe prešla rôznymi tematickými obdobiami. Venovala sa zátišiam, portrétom, materským a ženským témam i krajinomaľbe. „Príroda je jej hlbokou inšpiráciou. Venuje sa viacerým výtvarným technikám, najviac však akrylu, akvarelovej maľbe i pastelu, ktoré navzájom variuje v kombinovanej technike,“ uviedla kurátorka Marta Hučková Kocianová.

Ako doplnila, názov výstavy Sum Terra charakterizuje celú fyzickú a tvorivú bytosť umelkyne, ktorá je presiaknutá jej vzťahom k zemi ako matke živiteľke. „Tento jej úprimný vzťah nachádza aj vo svojej krajinomaľbe,“ dodala kurátorka.
