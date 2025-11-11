< sekcia Regióny
V Nitre predstavujú tvorbu Kataríny Vido Borguľovej
Autorka vo svojej maliarskej tvorbe prešla rôznymi tematickými obdobiami.
Autor TASR
Nitra 11. novembra (TASR) - V priestoroch Starého divadla Karola Spišáka (SDKS) v Nitre v týchto dňoch sprístupnili výstavu Kataríny Vido Borguľovej s názvom Sum Terra. Ako informovala divadlo, výstava potrvá do 15. decembra.
Autorka vo svojej maliarskej tvorbe prešla rôznymi tematickými obdobiami. Venovala sa zátišiam, portrétom, materským a ženským témam i krajinomaľbe. „Príroda je jej hlbokou inšpiráciou. Venuje sa viacerým výtvarným technikám, najviac však akrylu, akvarelovej maľbe i pastelu, ktoré navzájom variuje v kombinovanej technike,“ uviedla kurátorka Marta Hučková Kocianová.
Ako doplnila, názov výstavy Sum Terra charakterizuje celú fyzickú a tvorivú bytosť umelkyne, ktorá je presiaknutá jej vzťahom k zemi ako matke živiteľke. „Tento jej úprimný vzťah nachádza aj vo svojej krajinomaľbe,“ dodala kurátorka.
