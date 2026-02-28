Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Šebastovská ulica v Prešove bude pre rekonštrukciu mosta uzavretá

Ilustračné foto. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Obchádzková trasa pre vozidlá prichádzajúce od Sídliska Sekčov a od Kapušian cez Nižnú Šebastovú po Šebastovskej ulici bude obojsmerne vedená po cestách prvej triedy na Prešovskej a Vranovskej ulici.

Autor TASR
Prešov 28. februára (TASR) - Pre rekonštrukciu mosta na Šebastovskej ulici v Prešove bude od pondelka 2. marca od 5.00 h do 30. júna úplne uzavretá Šebastovská ulica v mieste mostného objektu nad vodným tokom Šebastovka a v jeho bezprostrednom okolí. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.

Obchádzková trasa pre vozidlá prichádzajúce od Sídliska Sekčov a od Kapušian cez Nižnú Šebastovú po Šebastovskej ulici bude obojsmerne vedená po cestách prvej triedy na Prešovskej a Vranovskej ulici.

Od Ľubotíc do Nižnej Šebastovej sa vodiči dostanú po miestnych cestách na uliciach Bardejovská (Ľubotice), Šebastovská, Slanská, Ľubotická, Strážnická. Dopravný prístup do Nižnej Šebastovej v smere od Bardejovskej ulice bude zabezpečený po uliciach Vranovská, Herlianska, Limbová (jednosmerná premávka), Slanská (jednosmerná premávka v úseku medzi ulicami Poľná a Ľubotická), Šebastovská a Bardejovská,“ uviedla Šitárová.

Šebastovská ulica v úseku od križovatky s Vranovskou ulicou po križovatku so Slanskou ulicou bude slepou cestou. Slanská ulica v úseku od križovatky so Šebastovskou ulicou po križovatkou s Limbovou ulicou bude rovnako slepou cestou. Dopravný prístup k jednotlivým nehnuteľnostiam je uvedený na webstránke mesta.

Na jednosmernom úseku Slanskej ulice od križovatky s Ľubotickou ulicou po križovatku s Poľnou ulicou dôjde k zmene smeru jazdy. Jednosmerná premávka bude vedená v smere od ulíc Limbová a Poľná a na križovatke ulíc Slanská a Limbová dôjde k zmene smeru hlavnej a vedľajšej cesty,“ povedala Šitárová.

Rovnako je na webstránke mesta uvedené, ako budú premávať spoje jednotlivých liniek MHD a úprava zastávok MHD.

Ako doplnila Šitárová, v rámci mostného programu je aktuálne v rekonštrukcii aj Most na Ulici Jána Pavla II. V pláne je aj rekonštrukcia mostov na Požiarnickej ulici a na Bajkalskej ulici. Na Bajkalskej ulici je plánovaná komplexná rekonštrukcia mosta vrátane cyklochodníkov a rozšírenia mosta o jeden a pol metra.
.

