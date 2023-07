ČOV a kanalizácia v Sebechleboch pomôže polovici obyvateľov

Sebechleby 11. júla (TASR) - V Sebechleboch v okrese Krupina ukončujú aktuálne prvú etapu výstavby kanalizácie a čistiarne odpadových vôd (ČOV). Približne 1200 obyvateľov obce doteraz splaškovú vodu odvádzalo len do vlastných žúmp.



"V druhom polroku 2023 by sme mali vstúpiť do procesu kolaudácie stavby. Následne by sa mohlo asi 600 obyvateľov obce na kanalizáciu aj napojiť," povedala pre TASR starostka Terézia Krnáčová. Ako dodala, po skúsenosti z iných obcí vie, že proces bude zdĺhavý a sfunkčnenie stavby bude možné až niekedy v priebehu budúceho roka.



Samospráve schválili na tento projekt peniaze z eurofondov asi už pred piatimi rokmi, schvaľovací proces bol však zdĺhavý. Stavať sa začalo vlani v marci. "Na túto časť stavby sme získali nenávratný finančný príspevok približne 2,3 milióna eur," pripomenula Krnáčová.



V prvej etape sa postavila ČOV a asi 2,5 kilometra kanalizácie, čo je asi polovica potrebnej dĺžky. Na financovanie II. etapy už obec podala žiadosť o príspevok na Envirofond.