Sebechleby majú nové kolumbárium, obec realizovala aj ďalšie projekty

Sebechleby 8. decembra (TASR) – Nové kolumbárium so schránkami pre 33 urien majú v Sebechleboch v okrese Krupina. Obec ho zriadila v stene, ktorá pôvodne slúžila ako oporný múr na miestnom cintoríne.



Podľa starostu Martina Schvarca ide o reakciu na stále sa zvyšujúce počty kremácií, a to aj v tak tradičnej obci, akou sú Sebechleby. "Vytvorili sme miesto pre 33 urien, pripravený je ale aj ďalší priestor pre 53 urnových schránok," uviedol pre TASR.



Súčasná pandémia podľa neho výraznejšie nezvýšila úmrtnosť v obci, aj keď niekoľko obyvateľov chorobe po nakazení podľahlo. "Pomáha nám zrejme aj to, že sme treťou najviac zaočkovanou obcou v okrese," pripomenul starosta obce s 1200 obyvateľmi.



Roky 2020 a 2021, poznačené pandémiou, využili v Sebechleboch na realizáciu viacerých investičných akcií. "Okrem kolumbária sme vybudovali aj workoutové ihrisko, zabezpečili sme verejne dostupný defibrilátor, zrekonštruovali sme vestibul a toalety kultúrneho domu, vybudovali novú triedu v materskej škole," vymenoval Schvarc.



Na začiatku budúceho roku čaká obec veľká investičná akcia – prvá etapa výstavby čističky odpadových vôd (ČOV) a kanalizácie v hodnote takmer tri milióny eur.