Šebestovu ulicu v Skalici zrekonštruuje mesto za takmer 180.000 eur

Skalica 12. augusta (TASR) - Miestnu komunikáciu na Šebestovej ulici v Skalici zrekonštruujú za takmer 180.000 eur s DPH. Vyplýva to zo zmluvy uzatvorenej medzi mestom Skalica a spoločnosťou Swietelsky-Slovakia.



Zhotoviteľ musí začať s realizáciou diela do desiatich pracovných dní od podpisu zmluvy. Uzavretá bola 5. augusta. "Zhotoviteľ je povinný vykonať celé dielo v lehote najneskôr do 30. septembra," uvádza sa v zmluve zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv. Súčasťou rekonštrukcie je okrem položenia asfaltového betónu aj kladenie zámkovej dlažby pre chodcov.



Spoločnosť Swietelsky-Slovakia v predchádzajúcich dňoch ukončila v Skalici aj rekonštrukciu cesty na ulici Na skale. "Nový asfaltový koberec sa rozprestiera na ploche približne 1500 štvorcových metrov a počas prác boli vymenené aj prepadnuté obrubníky," priblížilo mesto na sociálnej sieti. Podľa zverejnenej zmluvy stála táto rekonštrukcia takmer 80.000 eur s DPH.



Mesto Skalica v súčasnosti pripravuje projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu zvyšnej časti komunikácie Na skale, ako aj opravy chodníka po obvode Základnej školy Strážnická.