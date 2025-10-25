< sekcia Regióny
Secesný objekt pošty v Dobšinej sa stal národnou kultúrnou pamiatkou
Autor TASR
Dobšiná 25. októbra (TASR) - Secesný objekt pošty na Námestí baníkov v Dobšinej sa stal v septembri národnou kultúrnou pamiatkou (NKP) . Objekt postavený začiatkom 20. storočia je dielom architekta Karola Remeníka, v rámci mesta ide o historizujúcu stavbu spoluurčujúcu charakter dobšinského námestia. Na sociálnej sieti o tom informoval Pamiatkový úrad SR.
Bytový dom na východnej strane Námestia baníkov v Dobšinej označovaný ako Dobšinská sporiteľňa a záložňa či Dobšinská pošta bol postavený v roku 1910. Viacúčelová stavba pôvodne slúžila ako sídlo miestnej sporiteľne a záložne, časť budovy bola určená pre nájomné bývanie.
„Autorom projektu bol architekt Karol Remeník, ktorý realizoval a projektoval viacero stavieb predovšetkým na území niekdajšieho Sedmohradska a dnešného Maďarska. Pôsobil hlavne v Sedmohradsku, hoci sa narodil a detstvo prežil v Dobšinej. Na projekte participoval aj stavebný inžinier Juraj Lenkei, ktorý pochádzal zrejme z Rožňavy,“ priblížili pamiatkari.
Dobšinská pošta je podľa pamiatkarov jedinečnou historizujúcou stavbou, ktorá výrazne spoluurčuje charakter tunajšieho námestia. Budovy podobného charakteru podľa nich možno nájsť zväčša vo väčších mestách, nájomné bytové pavlačové domy s obchodným parterom a nádvorím sa nachádzajú najbližšie v Košiciach.
„Hlavné uličné krídlo otočené do námestia na druhom nadzemnom podlaží zaujíma jeden veľký honosný byt situovaný nad priestormi banky a ďalšie tri menšie byty sú umiestnené v dvorových krídlach objektu. Prepojenie funkcií v kontexte malého baníckeho mestečka je ojedinelé. Typologicky ide o nájomný priechodový meštiansky bytový dom, ktorého prízemie malo byť využívané na obchodné účely, v tomto prípade pre potreby sporiteľne a záložne, v súčasnosti pošty,“ uviedli pamiatkari s tým, že na stavbe boli použité početné secesné dekoračné prvky.
