Sečovce obnovia športový areál Slavoj, získali dotáciu z fondu
Autor TASR
Sečovce 10. augusta (TASR) - Mesto Sečovce začína s obnovou a modernizáciou športového areálu Slavoj. Projekt za takmer 1,4 milióna eur bude samospráva financovať z dotácie Fondu na podporu športu a vlastných zdrojov.
Podľa primátora mesta Dominika Frajkora ide o komplexnú modernizáciu areálu - od výmeny podložia a novej povrchovej úpravy hracej plochy cez inštaláciu závlahového systému a profesionálneho osvetlenia, až po nové prístupové komunikácie, parkovacie miesta a verejné toalety. „Súčasťou obnovy bude aj rekonštrukcia atletickej dráhy a nové bezpečnostné oplotenie podľa platných technických noriem, ktoré doteraz v tejto podobe v areáli chýbalo,“ uviedol pre TASR.
Dodávateľská firma BLS com. vzišla z verejného obstarávania. S prácami by sa malo začať po podujatí Dni mesta Sečovce, ktoré bude 15. a 16. augusta. Lehota výstavby je 180 dní od odovzdania staveniska.
Mesto na projekt získalo dotáciu 986.000 eur z Fondu na podporu športu. „Spolufinancovanie vo výške približne 404.000 eur je zabezpečené z investičného úveru schváleného mestským zastupiteľstvom. Ide o rámcový úver určený na viacero rozvojových projektov, najmä v súvislosti s eurofondovými výzvami,“ priblížil primátor.
Zmodernizovaný areál bude podľa neho slúžiť nielen športovému klubu, ktorý sa venuje deťom a mládeži, ale aj všetkým školám v meste, ako aj širokej verejnosti. „Počítame s tým, že vďaka lepším podmienkam sa zvýši záujem o využívanie priestor, či už na tréningy, prípravné zápasy klubov z okolia alebo nové aktivity, ako je napríklad atletika,“ skonštatoval Frajkor k prínosom projektu.
