Sečovce pripravujú expozíciu nového múzea približujúcu dejiny mesta

Sečovce 6. apríla (TASR) - V meste Sečovce v okrese Trebišov pripravujú expozíciu nového mestského múzea, ktorá bude dokumentovať miestnu históriu. O vzniku Mestského múzea Sečovce rozhodlo mestské zastupiteľstvo vo februári.



Ako uviedol pre TASR primátor Sečoviec Dominik Frajkor, práce na príprave múzea prebiehajú už viac ako rok. „Mesto Sečovce má pomerne bohatú históriu, aj keď to nie je vidieť na jeho súčasnej podobe. V mestečku však chýba expozícia, ktorá by jeho históriu pripomínala, preto bolo rozhodnuté o zriadení tejto inštitúcie," vysvetlil. Dôvodom bol aj záujem obyvateľov o dejiny mesta, ako aj požiadavky zo strany miestnych škôl či iných inštitúcií.



Expozícia má predstaviť dejiny mesta od staroveku až po druhú polovicu 20. storočia. Prezentovaná bude na paneloch s vystavenými exponátmi a dobovými fotografiami. „Expozícia bude zameraná na prezentáciu Sečoviec ako mestečka s remeselníckou a obchodníckou tradíciou, ako niekdajšieho regionálneho centra, či už z pohľadu administratívy, obchodu aj kultúry. Zároveň bude pripomínať slávnych a úspešných rodákov,“ priblížil Frajkor.



Proces zbierania exponátov je podľa neho na začiatku, verí však, že sa podarí získať ešte veľa zaujímavých predmetov. Občania po prvých výzvach už darovali rôzne drobnosti, fotografie, dobové školské potreby, vysvedčenia a podobne. „Asi najcennejším exponátom je obuvnícky šijací stroj, ktorý nám venoval pán Anton Bača. Používal ho jeho otec, ktorý mal v Sečovciach na námestí obuvnícku dielňu. Okrem stroja nám venoval aj album s fotografiami originálnych dobových výrobkov z tejto dielne. Z iných zdrojov sme získali obuvnícke náradie, šidlá, kladivá, nákovu, takže obuvníctvo bude prezentované veľmi pekne,“ uviedol primátor.



Múzeum sa nachádza v niekdajších priestoroch mestského úradu. Prezentačné priestory, kde budú aj výstavy, sú v štádiu rekonštrukcie. Primátor poukázal na to, že v týchto priestoroch už pritom v minulosti mestské múzeum sídlilo. „Malo názov Vlastivedné múzeum Sečovce, založil ho vtedajší mestský kronikár Štefan Korčmároš. V roku 1981 bolo múzeum presťahované do Trebišova a z jeho zbierok sa stalo Vlastivedné múzeum v Trebišove,“ dodal Frajkor.