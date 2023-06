Nečakaný objav: Pri prestavbe domu objavili delostreleckú mínu

Sečovská Polianka 20. júna (TASR) - Pri prestavbe rodinného domu v obci Sečovská Polianka v okrese Vranov nad Topľou objavili nevybuchnutú muníciu. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová s tým, že nález ohlásil 34-ročný muž v pondelok (19. 6.) popoludní.



"Hliadka objekt zabezpečila, a to až do príchodu pyrotechnika. Ten po obhliadke stanovil, že ide o 82-milimetrovú delostreleckú mínu z obdobia druhej svetovej vojny. Pyrotechnik muníciu za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení prevzal na jej následné zneškodnenie," priblížila hovorkyňa.



Ide podľa polície o typický príklad toho, že munícia napriek jej veku môže byť stále funkčná a teda schopná výbuchu. Ligdayová v tejto súvislosti vyzýva na opatrnosť pri podozrení, že by mohlo ísť o muníciu alebo jej súčasť.