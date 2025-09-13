< sekcia Regióny
Sedačková lanovka na Lysú je znovu v prevádzke
Do začiatku lyžiarskej sezóny má byť lanová dráha v prevádzke každú sobotu a nedeľu v časoch od 10.00 do 16.30 h.
Autor TASR
Drienica 13. septembra (TASR) - Sedačkovú lanovku na Lysú slávnostne opäť otvorili v sobotu. Lanovka Drienica - Lysá bude premávať celoročne, mimo hlavnej sezóny cez víkend. Na svojej webovej stránke o tom informuje Prešovský samosprávny kraj (PSK), ktorý jej kúpu za 500.000 eur odsúhlasil minulý rok. Lanovka bezplatne odvezie verejnosť na vrch pohoria Čergov v sobotu, nedeľu (14. 9.) a v pondelok (15. 9.).
V súvislosti so sprevádzkovaním sedačkovej lanovky na Lysú predseda PSK Milan Majerský pripomenul, že vlani s poslancami kraja odsúhlasili jej kúpu a zámer dotiahli do finále toto leto. „Celý proces bol pomerne náročný, museli sme zohľadniť špecifiká stavby, vysporiadať sa s nemalým počtom vlastníkov pozemkov v lokalite a nastaviť zmluvné vzťahy s mestom Sabinov, Urbárskou spoločnosťou pozemkové spoločenstvo Drienica a s Lesmi SR,“ pripomenul s tým, že cieľom opätovného spustenia lanovky je pritiahnuť turistov a zviditeľniť túto časť kraja.
Do začiatku lyžiarskej sezóny má byť lanová dráha v prevádzke každú sobotu a nedeľu v časoch od 10.00 do 16.30 h. „Po otvorení lyžiarskej sezóny v decembri 2025 a následne v januári a februári nasledujúceho roku je v pláne prevádzkovanie lanovky už sedem dní v týždni, a to v časoch od 9.00 do 17.00 h v závislosti od klimatických a lyžiarskych podmienok,“ uviedla pre TASR hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.
Sobotňajšie znovuotvorenie lanovky dopĺňa sprievodný program zameraný najmä na rodiny s deťmi. PSK počas podujatia zabezpečil aj kyvadlovú dopravu a posilnil regionálnu autobusovú dopravu zo Sabinova na konečnú zastávku v Drienici.
V súvislosti so sprevádzkovaním sedačkovej lanovky na Lysú predseda PSK Milan Majerský pripomenul, že vlani s poslancami kraja odsúhlasili jej kúpu a zámer dotiahli do finále toto leto. „Celý proces bol pomerne náročný, museli sme zohľadniť špecifiká stavby, vysporiadať sa s nemalým počtom vlastníkov pozemkov v lokalite a nastaviť zmluvné vzťahy s mestom Sabinov, Urbárskou spoločnosťou pozemkové spoločenstvo Drienica a s Lesmi SR,“ pripomenul s tým, že cieľom opätovného spustenia lanovky je pritiahnuť turistov a zviditeľniť túto časť kraja.
Do začiatku lyžiarskej sezóny má byť lanová dráha v prevádzke každú sobotu a nedeľu v časoch od 10.00 do 16.30 h. „Po otvorení lyžiarskej sezóny v decembri 2025 a následne v januári a februári nasledujúceho roku je v pláne prevádzkovanie lanovky už sedem dní v týždni, a to v časoch od 9.00 do 17.00 h v závislosti od klimatických a lyžiarskych podmienok,“ uviedla pre TASR hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.
Sobotňajšie znovuotvorenie lanovky dopĺňa sprievodný program zameraný najmä na rodiny s deťmi. PSK počas podujatia zabezpečil aj kyvadlovú dopravu a posilnil regionálnu autobusovú dopravu zo Sabinova na konečnú zastávku v Drienici.