< sekcia Regióny
Sedačkovú lanovku na Lysú znovu otvoria
PSK počas znovuotvorenia lanovky v čase od 11.00 h do 17.00 h pripravil pre verejnosť bohatý sprievodný program zameraný najmä na rodiny s deťmi.
Autor TASR
Drienica 12. septembra (TASR) - Sedačková lanovka na Lysú je znovu v prevádzke. Jej znovuotvoreniu dopomohol Prešovský samosprávny kraj (PSK), ktorý ju odkúpil za 500.000 eur. Lanovka Drienica - Lysá bude premávať celoročne a mimo hlavnej sezóny cez víkend so zvýhodneným vstupným pre rodiny s deťmi. Jej slávnostné spustenie je naplánované na sobotu (13. 9.). Lanovka ich počas víkendu a pondelka (15. 9.) odvezie na vrch pohoria Čergov bezplatne. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
„Celý proces bol pomerne náročný, museli sme zohľadniť špecifiká stavby, vysporiadať sa s nemalým počtom vlastníkov pozemkov v lokalite a nastaviť zmluvné vzťahy s mestom Sabinov, Urbárskou spoločnosť pozemkové spoločenstvo Drienica a s Lesmi Slovenskej republiky, ale podarilo sa. Náš cieľ je jasný, pritiahnuť sem turistov a viac zviditeľniť tento nádherný kúsok nášho kraja v regióne Šariša, ktorý mnohí nazývajú prírodným unikátom a doslova utajenou divočinou,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.
V sobotu bude lanovka v prevádzke v čase od 11.00 h s posledným nástupom o 16.30 h a v nasledujúce dva dni od 9.00 h s posledným nástupom o 16.30 h.
Následne do začiatku lyžiarskej sezóny má byť lanová dráha Drienica - Lysá v prevádzke každú sobotu a nedeľu v časoch od 10.00 h do 16.30 h, keď bude posledný nástup. Po otvorení lyžiarskej sezóny v decembri 2025 a následne v januári a februári nasledujúceho roku je v pláne prevádzkovanie lanovky už sedem dní v týždni, a to v časoch od 9.00 h do 17.00 h. Prevádzkový čas sa môže meniť v závislosti od sezóny a lyžiarskych podmienok.
PSK počas znovuotvorenia lanovky v čase od 11.00 h do 17.00 h pripravil pre verejnosť bohatý sprievodný program zameraný najmä na rodiny s deťmi. Tešiť sa môžu na animátorov, zábavné šou a atrakcie či sokoliarske ukážky s dravcami. Počas trvania sobotného podujatia zabezpečil kraj tiež kyvadlovú dopravu, ktorá bude vedená od autobusovej zastávky Drienica - konečná smerom k parkovisku kameňolom Lysá, čo je 400 metrov od nástupnej stanice lanovky.
„Celý proces bol pomerne náročný, museli sme zohľadniť špecifiká stavby, vysporiadať sa s nemalým počtom vlastníkov pozemkov v lokalite a nastaviť zmluvné vzťahy s mestom Sabinov, Urbárskou spoločnosť pozemkové spoločenstvo Drienica a s Lesmi Slovenskej republiky, ale podarilo sa. Náš cieľ je jasný, pritiahnuť sem turistov a viac zviditeľniť tento nádherný kúsok nášho kraja v regióne Šariša, ktorý mnohí nazývajú prírodným unikátom a doslova utajenou divočinou,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.
V sobotu bude lanovka v prevádzke v čase od 11.00 h s posledným nástupom o 16.30 h a v nasledujúce dva dni od 9.00 h s posledným nástupom o 16.30 h.
Následne do začiatku lyžiarskej sezóny má byť lanová dráha Drienica - Lysá v prevádzke každú sobotu a nedeľu v časoch od 10.00 h do 16.30 h, keď bude posledný nástup. Po otvorení lyžiarskej sezóny v decembri 2025 a následne v januári a februári nasledujúceho roku je v pláne prevádzkovanie lanovky už sedem dní v týždni, a to v časoch od 9.00 h do 17.00 h. Prevádzkový čas sa môže meniť v závislosti od sezóny a lyžiarskych podmienok.
PSK počas znovuotvorenia lanovky v čase od 11.00 h do 17.00 h pripravil pre verejnosť bohatý sprievodný program zameraný najmä na rodiny s deťmi. Tešiť sa môžu na animátorov, zábavné šou a atrakcie či sokoliarske ukážky s dravcami. Počas trvania sobotného podujatia zabezpečil kraj tiež kyvadlovú dopravu, ktorá bude vedená od autobusovej zastávky Drienica - konečná smerom k parkovisku kameňolom Lysá, čo je 400 metrov od nástupnej stanice lanovky.