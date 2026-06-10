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Sedem škôl získalo Diamantovú cenu DofE
Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) je celosvetovo uznávaný rozvojový program pre mladých ľudí vo veku 14 - 24 rokov.
Autor TASR
Bratislava 10. júna (TASR) - Sedem škôl z Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho a Žilinského kraja získalo Diamantovú cenu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE) za systematický rozvoj riadenia, tímovej spolupráce a zavádzania zmien v školskom prostredí. Ide o štyri školy v Bratislavskom kraji a po jednej škole v Trnavskom, Nitrianskom a Žilinskom kraji. Ocenenie je súčasťou rozvojového programu, ktorý už šesť rokov prepája vedenie škôl s mentormi z biznisu a verejnej správy a podporuje moderné prístupy k riadeniu vzdelávacích inštitúcií. TASR o tom informovali organizátori.
Program stojí na princípoch DofE a zameriava sa na posilňovanie líderských zručností vedenia škôl. Diamantová cena DofE reaguje na častú výzvu školských lídrov - pocit izolovaného rozhodovania a vysokého tlaku na riadenie zmien, program preto kladie dôraz na tímovosť, delegovanie a zdieľanú zodpovednosť.
„Rozvíjať a viesť ľudí nie je ľahká úloha. Ako lídri sa často cítime, že sme na všetko sami, no nie je to tak. Byť lídrom znamená mať pokoru, vedieť zdieľať zodpovednosť, komunikovať a podporovať členov tímu,“ skonštatoval riaditeľ DofE Slovensko Miloš Ondrášik.
Diamantová cena DofE je rozvojový program pre vedenie škôl, ktorý prináša interaktívne workshopy na tému vízia, tímy, financie a leadership, individuálne sprevádzanie mentorom z biznisu a platformu na zdieľanie skúseností a budovanie sietí. Po úspešnom absolvovaní sa riaditelia a koordinátori stávajú členmi Diamantového klubu DofE - komunity lídrov, ktorí dlhodobo formujú pozitívnu zmenu v školstve.
„Našla som nástroje, ktoré mi pomáhajú lepšie si zorganizovať prácu, a aj vďaka zdieľaniu skúseností v kruhu ostatných riaditeľov sa cítim istejšia. Verím, že to posúva aj kolegov, s ktorými zavádzame na škole nový systém,“ poznamenala Katarína Sedmáková, riaditeľka Gymnázia Ladislava Novomeského v Bratislave.
Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) je celosvetovo uznávaný rozvojový program pre mladých ľudí vo veku 14 - 24 rokov. Na Slovensku funguje od roku 2015 a aktuálne je doň zapojených viac ako 10.000 mladých ľudí a vyše 300 škôl a centier. DofE pomáha mladým objaviť svoj potenciál, rozvíjať vytrvalosť, vnútornú motiváciu, odolnosť, fyzické a duševné zdravie a angažovanosť v komunite.
Program stojí na princípoch DofE a zameriava sa na posilňovanie líderských zručností vedenia škôl. Diamantová cena DofE reaguje na častú výzvu školských lídrov - pocit izolovaného rozhodovania a vysokého tlaku na riadenie zmien, program preto kladie dôraz na tímovosť, delegovanie a zdieľanú zodpovednosť.
„Rozvíjať a viesť ľudí nie je ľahká úloha. Ako lídri sa často cítime, že sme na všetko sami, no nie je to tak. Byť lídrom znamená mať pokoru, vedieť zdieľať zodpovednosť, komunikovať a podporovať členov tímu,“ skonštatoval riaditeľ DofE Slovensko Miloš Ondrášik.
Diamantová cena DofE je rozvojový program pre vedenie škôl, ktorý prináša interaktívne workshopy na tému vízia, tímy, financie a leadership, individuálne sprevádzanie mentorom z biznisu a platformu na zdieľanie skúseností a budovanie sietí. Po úspešnom absolvovaní sa riaditelia a koordinátori stávajú členmi Diamantového klubu DofE - komunity lídrov, ktorí dlhodobo formujú pozitívnu zmenu v školstve.
„Našla som nástroje, ktoré mi pomáhajú lepšie si zorganizovať prácu, a aj vďaka zdieľaniu skúseností v kruhu ostatných riaditeľov sa cítim istejšia. Verím, že to posúva aj kolegov, s ktorými zavádzame na škole nový systém,“ poznamenala Katarína Sedmáková, riaditeľka Gymnázia Ladislava Novomeského v Bratislave.
Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) je celosvetovo uznávaný rozvojový program pre mladých ľudí vo veku 14 - 24 rokov. Na Slovensku funguje od roku 2015 a aktuálne je doň zapojených viac ako 10.000 mladých ľudí a vyše 300 škôl a centier. DofE pomáha mladým objaviť svoj potenciál, rozvíjať vytrvalosť, vnútornú motiváciu, odolnosť, fyzické a duševné zdravie a angažovanosť v komunite.