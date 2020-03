Sedem zamestnancov Úradu TSK je v preventívnej domácej karanténe

Trenčín 11. marca (TASR) - V Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) bolo do stredy testovaných na ochorenie COVID-19, spôsobené novým koronavírusom, 36 ľudí, ani jeden test nebol pozitívny. Po zasadnutí rozšíreného štábu pre krízové situácie TSK to povedal predseda samosprávneho kraja Jaroslav Baška. Momentálne čakajú na výsledky testov ďalších 12 osôb. V preventívnej domácej karanténe je i sedem zamestnancov Úradu TSK.







Ako dodal, stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sú uzavreté do piatka (13. 3.). Podľa neho sa čaká na štvrtkové vyjadrenie hlavného hygienika SR, ktorý by mal povedať, ako to bude so školami od pondelka (16. 3.). „Učitelia a žiaci stredných škôl sa už vo štvrtok dozvedia, či v pondelok nastúpia do školy alebo nie,“ doplnil predseda TSK.



Z Úradu TSK je momentálne v preventívnej 14-dňovej domácej karanténe sedem zamestnancov, ktorí mali pozitívnu cestovateľskú anamnézu. Jedna zamestnankyňa je momentálne v USA, po návrate rovnako zostane dva týždne doma.



„Od štvrtku sa začnú dezinfikovať všetky autobusy prímestskej autobusovej dopravy. Dezinfekcia bude trvať niekoľko dní, financovať to bude TSK cez ekonomicky oprávnené náklady. Pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK (Bojnice, Považská Bystrica, Myjava) vyčlení kraj finančné prostriedky na nákup respirátorov kategórie FFP3. Nemocnice v Bojniciach a v Považskej Bystrici dostanú po 5000 kusov, NsP v Myjave 1000 kusov,“ zdôraznil Baška s tým, že prípadné zrušenie plánovaných operácií v nemocniciach nechá kraj na rozhodnutie riaditeľov nemocníc.



Ako dodal, Fakultná nemocnica Trenčín je jedinou nemocnicou v TSK, ktorá má infekčné lôžka. Momentálne ich má sedem, v prípade potreby dokáže FN Trenčín niektoré oddelenia reprofilizovať až do počtu 31 lôžok.



„Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby môže robiť odbery ľuďom s podozrením na infikovanie novým koronavírusom priamo v domácnosti. Je to stokrát lepšie, ako keď pacient ide na odber do FN v Trenčíne. Pacienti tak nezaberajú lôžka na infekčnom oddelení a nie sú hrozbou nákazy pre okolie,“ uzavrel Baška.