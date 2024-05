Organizované archívnictvo oslavuje výročie. To pripomenie seminár

Trnava 7. mája (TASR) - K 70. výročiu organizovaného archívnictva na Slovensku pripravil na utorok Štátny archív (ŠA) v Trnave odborný seminár Archívy a ich miesto v našej spoločnosti. Jubileum si pripomenie za účasti archivárov z partnerských archívov z Českej republiky, informovala o tom riaditeľka ŠA Júlia Ragačová.



"Podujatie sme pripravili v spolupráci s mestom Trnava a so Spolkom trnavských historikov Slovenskej historickej spoločnosti Tyrnavia pri Slovenskej akadémii vied," uviedla. Pozvanie prijali archivári z Moravského zemského archívu a zo Štátneho okresného archívu v Jihlave, Hodoníne a Mikulove. Slovenskí archivári predstavia najdôležitejšie momenty vývoja archívnictva v uplynulých desaťročiach. "Samostatný blok prednášok je k udalostiam, dianiam a osobnostiam, ktoré pôsobili v trnavskom archíve a jeho súčasných pracoviskách v Skalici a Galante. Terézia Májková sa bude venovať Zore Viestovej, ktorá je nepochybne najvýznamnejšou osobnosťou spojenou so skalickým archívom. Jakub Roháč sa bude venovať osudom prvých registrátorov ako správcov mestského archívu, s ktorými sa v Trnave stretávame v polovici 18. storočia," uviedla riaditeľka ŠA. Sama má pripravený príspevok o míľnikoch v živote trnavského archívu v druhej polovici 20. storočia. Tam patrí sťahovanie archívu a sceľovanie archívnych súborov v roku 1960, keď sa zlúčili archívy pri Okresných národných výboroch v Trnave, Hlohovci a Piešťanoch a Archív mesta Trnava a vznikol okresný archív v Trnave. Odborná verejnosť nahliadne aj do rodostromu Štátneho okresného archívu v Šali.



Organizované archívnictvo funguje na Slovensku už 70 rokov, rovnako dlhé obdobie spadajú archívy pod Ministerstvo vnútra (MV) SR. Významný zlom vo vývoji slovenského archívnictva priniesla prvá legislatívna norma s funkciou zákona v oblasti archívnictva prijatá 7. mája roku 1954. Od tohto obdobia sa štátne archívy začali ponímať ako vedecko-výskumné ústavy a stanovený bol spôsob ich organizácie a riadenia prostredníctvom MV SR. Vytvorila sa jednotná organizácia slovenského archívnictva - vznikol Štátny slovenský ústredný archív v Bratislave ako priamy predchodca dnešného Slovenského národného archívu a siete štátnych archívov.