Bratislava 3. februára (TASR) - Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba zvažuje opätovnú kandidatúru na post šéfa kraja v tohtoročných voľbách do vyšších územných celkov. Definitívne rozhodnutie chce oznámiť do konca februára. Droba to uviedol vo štvrtok na tlačovej konferencii pri príležitosti hodnotenia štyroch rokov pôsobenia súčasného vedenia kraja.