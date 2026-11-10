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Šéf BSK J. Droba sa opäť ujal vedenia kraja, sľub zložili i poslanci
Šéf BSK vyzval poslancov vo svojom príhovore k aktívnej spolupráci. Zastupiteľstvo by podľa neho malo byť priestorom na diskusiu, tvorbu riešení a spoločnú zodpovednosť za budúcnosť regiónu.
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Opätovne zvolený predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba sa oficiálne ujal vedenia kraja pre nové štvorročné volebné obdobie, teda do roku 2030. Stalo sa tak na ustanovujúcom zasadnutí Zastupiteľstva BSK, ktoré sa konalo v utorok v krajskom Divadle Aréna. Spolu s ním zložila sľub aj väčšina z 56-členného krajského poslaneckého zboru. Prvou podpredsedníčkou BSK sa stala Barbora Lukáčová, doterajšia riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov.
„Čaká nás náročné obdobie, ako vždy, ale tešíme sa naň a sme plní energie a elánu do novej práce. Trochu meníme priority, ideme sa ešte viac venovať sociálnym veciam. Školstvo ostáva na piedestáli, samozrejme, ale pridávajú sa k nemu aj sociálne veci a zdravie obyvateľstva,“ uviedol pre TASR Droba.
Kým uplynulých deväť rokov bolo podľa neho obdobím obnovy a modernizácie, nasledujúce štyri roky majú byť obdobím hlbších systémových zmien. Zásadnými problémami, pred ktorými stoja, je starnutie obyvateľov, rastúca potreba starostlivosti o seniorov, nedostatok učiteľov i potreba modernizácie vzdelávania. Za obrovskú výzvu považuje aj duševné zdravie detí a mladých ľudí, nemenej dôležitá je aj klimatická zmena, ktorá núti prehodnocovať spôsob hospodárenia s vodou, energiami i prírodnými zdrojmi. Zabúdať netreba ani na dlhodobo problematický vzťah medzi štátom a samosprávou vrátane postupného ukrajovania financií samosprávam.
Najbližšie štyri roky sa bude kraj venovať všetkým oblastiam jeho kompetencií vrátane dopravy, vzdelávania, zdravotníctva či sociálnych vecí. Vo svojom príhovore spomenul okrem iného aj krajskú polikliniku či vytvorenie sociálneho hubu v lokalite Pánty - Rybničná v katastroch mestských častí Rača a Vajnory ako jedného z kľúčových projektov na prepojenie sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti. Medzi priority bude patriť aj pokračujúca obnova kultúrneho dedičstva či ochrana životného prostredia. V neposlednom rade zdôrazňuje presadzovanie reformy verejnej správy.
Väčšinu v Zastupiteľstve BSK majú poslanci zvolení za koalíciu PS, SaS, Demokrati, Team Bratislava. Obsadili 29 kresiel. Za rovnakú koalíciu obhajoval svoj post aj Droba. Druhý najvyšší počet mandátov (15) získali nezávislí kandidáti. Sedem mandátov získali kandidáti strany SOM Slovensko - Strana obcí a miest. Po dve miesta v Zastupiteľstve BSK získali kandidáti za Tím Ružinov a koalíciu KDH, NOVA, Hnutie Slovensko, Za ľudí, Konzervatívci - Kresťanská únia. Jeden poslanec bol kandidátom strany Krajina.
V poslaneckom zbore BSK, ktoré má v novom volebnom období o troch poslancov viac, teda 56, je 12 žien a 44 mužov. Medzi nimi je napríklad aj šéf mimoparlamentnej strany Demokrati Jaroslav Naď.
Šéf BSK vyzval poslancov vo svojom príhovore k aktívnej spolupráci. Zastupiteľstvo by podľa neho malo byť priestorom na diskusiu, tvorbu riešení a spoločnú zodpovednosť za budúcnosť regiónu. Jedným z „tajomstiev“ doterajšieho úspechu podľa neho bolo, že na úrade nikdy nestratili kontakt s realitou a s ľuďmi, pre ktorých pracujú. Pokračovať chce v práci, ktorá je spoločnou zodpovednosťou bez ohľadu na politické tričká.
Najbližšie riadne rokovanie poslaneckého zboru má byť 4. decembra.
„Čaká nás náročné obdobie, ako vždy, ale tešíme sa naň a sme plní energie a elánu do novej práce. Trochu meníme priority, ideme sa ešte viac venovať sociálnym veciam. Školstvo ostáva na piedestáli, samozrejme, ale pridávajú sa k nemu aj sociálne veci a zdravie obyvateľstva,“ uviedol pre TASR Droba.
Kým uplynulých deväť rokov bolo podľa neho obdobím obnovy a modernizácie, nasledujúce štyri roky majú byť obdobím hlbších systémových zmien. Zásadnými problémami, pred ktorými stoja, je starnutie obyvateľov, rastúca potreba starostlivosti o seniorov, nedostatok učiteľov i potreba modernizácie vzdelávania. Za obrovskú výzvu považuje aj duševné zdravie detí a mladých ľudí, nemenej dôležitá je aj klimatická zmena, ktorá núti prehodnocovať spôsob hospodárenia s vodou, energiami i prírodnými zdrojmi. Zabúdať netreba ani na dlhodobo problematický vzťah medzi štátom a samosprávou vrátane postupného ukrajovania financií samosprávam.
Najbližšie štyri roky sa bude kraj venovať všetkým oblastiam jeho kompetencií vrátane dopravy, vzdelávania, zdravotníctva či sociálnych vecí. Vo svojom príhovore spomenul okrem iného aj krajskú polikliniku či vytvorenie sociálneho hubu v lokalite Pánty - Rybničná v katastroch mestských častí Rača a Vajnory ako jedného z kľúčových projektov na prepojenie sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti. Medzi priority bude patriť aj pokračujúca obnova kultúrneho dedičstva či ochrana životného prostredia. V neposlednom rade zdôrazňuje presadzovanie reformy verejnej správy.
Väčšinu v Zastupiteľstve BSK majú poslanci zvolení za koalíciu PS, SaS, Demokrati, Team Bratislava. Obsadili 29 kresiel. Za rovnakú koalíciu obhajoval svoj post aj Droba. Druhý najvyšší počet mandátov (15) získali nezávislí kandidáti. Sedem mandátov získali kandidáti strany SOM Slovensko - Strana obcí a miest. Po dve miesta v Zastupiteľstve BSK získali kandidáti za Tím Ružinov a koalíciu KDH, NOVA, Hnutie Slovensko, Za ľudí, Konzervatívci - Kresťanská únia. Jeden poslanec bol kandidátom strany Krajina.
V poslaneckom zbore BSK, ktoré má v novom volebnom období o troch poslancov viac, teda 56, je 12 žien a 44 mužov. Medzi nimi je napríklad aj šéf mimoparlamentnej strany Demokrati Jaroslav Naď.
Šéf BSK vyzval poslancov vo svojom príhovore k aktívnej spolupráci. Zastupiteľstvo by podľa neho malo byť priestorom na diskusiu, tvorbu riešení a spoločnú zodpovednosť za budúcnosť regiónu. Jedným z „tajomstiev“ doterajšieho úspechu podľa neho bolo, že na úrade nikdy nestratili kontakt s realitou a s ľuďmi, pre ktorých pracujú. Pokračovať chce v práci, ktorá je spoločnou zodpovednosťou bez ohľadu na politické tričká.
Najbližšie riadne rokovanie poslaneckého zboru má byť 4. decembra.