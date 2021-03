Šéf FNsP v Prešove čelí pre zabezpečenie upratovania kritike

Prešov 2. marca (TASR) - Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZ ZaSS) považuje situáciu v súvislosti s upratovaním vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove za manažérske zlyhanie. Podľa jeho predsedu Antona Szalaya by mal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) odvolať minimálne riaditeľa nemocnice. Mal by tak urobiť i podľa poslanca parlamentu a člena mimoparlamentnej strany Hlas-SD Richarda Rašiho.



"Vrcholom jeho neschopnosti je výzva zdravotníckym zamestnancom, aby sa dohodli, ktorí z nich pôjdu od pondelka (1. 3.) upratovať,“ povedal Szalay na adresu riaditeľa prešovskej nemocnice Ľubomíra Šarníka. Riaditeľa kritizuje aj Raši, ktorý hovorí o jeho okamžitom odvolaní. Odstúpiť by mal podľa neho aj Krajčí. Pripomína, že nemocnice v súčasnosti čelia náporu pacientov s ochorením COVID-19.



Nemocnica sa rozhodla ukončiť spoluprácu s firmou Peter Duchyňa – Hopos. Dôvodom je úspora, upratovanie bude riešiť vo vlastnej réžii. "V priebehu troch rokov, na ktoré mala byť zmluva uzatvorená, môže nemocnica ušetriť takmer dva milióny eur. Povinnosťou vedenia nemocnice je efektívne hospodáriť s verejnými financiami, preto sa nemocnica rozhodla súťaž zrušiť," uviedol Šarník. Zrušenie súťaže podľa neho odobril aj Úrad pre verejné obstarávanie.



Nemocnica podľa jeho slov ponúkla dodávateľovi predĺženie spolupráce o jeden alebo dva mesiace, počas ktorých by sa uzatvorila zmluva o prevode a prechode pracovných práv a povinností. Nemocnica by prevzala väčšinu zamestnancov dodávateľa.



"Firma Peter Duchyňa - Hopos však hrubo zneužila svoje postavenie jediného dodávateľa a pokúšala sa nátlakovým spôsobom využiť túto zložitú dobu na to, aby prinútila nemocnicu pristúpiť na jej podmienky," doplnil Šarník. Tvrdí, že firma napriek prísľubu upratovania počas marca v piatok (26. 2.) oznámila, že jej pracovníci už v pondelok neprídu. "FNsP bola nútená operatívne reagovať a zabezpečila upratovanie priestorov vlastným personálom, predovšetkým sanitármi a zdravotníckymi asistentmi."



Firma Peter Duchyňa – Hopos v nemocnici upratovala od roku 1989. Podľa slov jej majiteľa Petra Duchyňu regulárne vyhrala dve súťaže. "Naposledy sme takisto vyhrali verejnú súťaž na základe splnenia podmienok a hlavne najnižšej ceny v nej ponúknutej," skonštatoval pre TASR. Nemocnica však zmluvu na sumu viac ako 4,9 milióna eur podľa neho podpísať nechcela s tým, že si bude upratovať sama a ušetrí.



Duchyňa deklaroval, že na dohode o prechode práv a povinností sa s nemocnicou chcel dohodnúť. "Dňa 25. februára na stretnutí mi bolo povedané, že by prevzali len časť zamestnancov, čo bolo v príkrom rozpore s tým, čo sme si dohodli dva dni predtým. Rozhodol som sa postaviť ako za zamestnancov, tak za seba," zhrnul pre TASR Duchyňa. Odmieta, aby jeho firma zneužila postavenie jedného dodávateľa a vyvinula na riaditeľa nemocnice nátlak.