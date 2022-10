Šéf Trnavskej asociácie sluchovo postihnutých protestoval na streche

Trnava 25. októbra (TASR) – Zhruba 20 minút sedel s transparentom v ruke na streche Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) v utorok popoludní riaditeľ Trnavskej asociácie sluchovo postihnutých (TASPO) Jaroslav Cehlárik. Protestoval takto voči postupu krajskej samosprávy, ktorá podľa neho nechce vypočuť požiadavky na zlepšenie života sluchovo postihnutých.



Cehlárik vyliezol na strechu na úrovni prvého poschodia. Z parkoviska pred budovou s ním začali cez tlmočníka posunkovej reči, ktorý s ním prišiel, komunikovať zamestnankyne úradu. Ich žiadosti, aby zišiel dolu, nechcel vyhovieť. Tvrdil, že nezlezie, kým nebudú vypočuté jeho požiadavky, o ktorých s úradom TTSK už predtým komunikoval. Zásahovka bezpečnostnej strážnej služby nepochodila s rovnakou požiadavkou, tak sa rozhodli privolať políciu.



Cehlárik napokon ešte pred príchodom polície súhlasil s pozvaním na stretnutie so zástupcom vedenia Úradu TTSK a cez jedno z okien na druhom poschodí vošiel do budovy.



TTSK v následnej reakcii na incident uviedol, že sa dlhodobo intenzívne venuje skvalitňovaniu podmienok pre život v Trnavskom kraji pre všetkých vrátane sluchovo znevýhodnených obyvateľov. V tejto súvislosti priebežne vedie dialóg, písomne aj na osobných stretnutiach na najvyššej úrovni, predovšetkým s TASPO. Oproti roku 2017 TTSK zvýšil hodinovú sadzbu na poskytovanie tlmočníckej služby o 100 percent, konkrétne zo 6 na 12 eur. "Tým sme zabezpečili dobrú dostupnosť tejto sociálnej služby, ako aj adekvátne finančné ohodnotenie tlmočníkov. Pre kontext je potrebné si uvedomiť, že TTSK zabezpečuje a financuje približne štvornásobok počtu hodín poskytovania tlmočníckej služby v porovnaní s inými krajmi," uvádza v stanovisku.



Okrem toho TTSK vyhovel TASPO aj v iných jeho požiadavkách týkajúcich sa použitia finančných príspevkov a nad rámec príspevku neverejnému poskytovateľovi TASPO v roku 2022 získal dotáciu vo výške 30.000 eur na nákup elektromobilu.



Po ohlásení utorkového tichého protestu TTSK oznámil Cehlárikovi, že je pripravený pokračovať v dialógu s cieľom zvýšiť dostupnosť tlmočníckej služby a zlepšiť kvalitu života sluchovo znevýhodnených v Trnavskom kraji. "Na to Cehlárik o 11.07 h e-mailom spresnil šesť tematických okruhov, o ktorých chce s TTSK rokovať, a to bez návrhu termínu alebo konkretizácie ďalších krokov," informoval TTSK.



"Napriek tomu Jaroslav Cehlárik zvolil nešťastný spôsob komunikácie a rozhodol sa presadzovať svoje požiadavky extrémnym spôsobom. Výsledkom následného rokovania bola dohoda na pokračovaní dialógu a hľadaní spoločných riešení na zlepšovanie kvality života sluchovo znevýhodnených v Trnavskom kraji," uvádza TTSK v stanovisku.