Šéfka Roosveltovej nemocnice sa nerozhodla, či sa bude uchádzať o post

Banská Bystrica 24. september (TASR) – Bývalá generálna riaditeľka Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici Miriam Lapuníková, aktuálne poverená vedením tejto spádovej nemocnice až do skončenia riadneho výberového konania, nie je ešte definitívne rozhodnutá, či sa zúčastní nového výberového konania. Nateraz je síce "nastavená", že áno, ale nevylučuje aj zmenu svojho rozhodnutia. Konštatovala to vo štvrtok pre TASR.



"Minister zdravotníctva ma vopred informoval o svojom rozhodnutí zmeniť organizačnú štruktúru z kolektívneho orgánu na jedného štatutára. Na to sa automaticky viaže legislatívna povinnosť realizácie výberového konania," uviedla Lapuníková v stanovisku pre médiá.



"Na čele banskobystrickej fakultnej nemocnice už viac nebude rada riaditeľov, ktorú zrušili, ale dočasne ju povedie Miriam Lapuníková," reagovala pre TASR v stredu (23. 9.) hovorkyňa ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.



Podľa nej cieľom MZ SR je transparentné vedenie nemocníc a rovnako rozumné vynaloženie finančných nákladov a ich prioritné investovanie do poskytovania zdravotnej starostlivosti.



"Prax v nemocniciach ukázala, že model viacčlenného riadenia zdravotníckeho zariadenia sa vo viacerých prípadoch neosvedčil. Z toho dôvodu postupne v nemocniciach nastavujeme prechod z trojčlenného riadiaceho orgánu rady riaditeľov na jednoosobový riadiaci orgán," ozrejmila Eliášová s tým, že MZ SR vyzýva verejnosť, aby sa zapájala do vyhlásených výberových konaní, do ktorých sa rovnako môže zapojiť aj Lapuníková.



"Som úprimne dojatá spätnou väzbou, dôverou, ktorú dostávam, čo ma napĺňa pokorou a obrovským rešpektom. Budem sa snažiť viesť celý náš tím, všetkých zamestnancov nemocnice, i naďalej v plnom nasadení do výberového konania," zdôraznila Lapuníková, ktorá je zároveň mestskou poslankyňou v meste pod Urpínom, v súvislosti s kritickými reakciami ľudí na sociálnej sieti na krok MZ SR.