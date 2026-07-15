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Šéfka SNM nariadila previerku ohľadom zbierok múzea kultúry Čechov
Rekonštrukcia Múzea kultúry Čechov na Slovensku má stáť 745.000 eur. Hotová by mala byť do konca marca 2027.
Autor TASR
Bratislava 15. júla (TASR) - Generálna riaditeľka Slovenského národného múzea (SNM) Vieroslava Bernátová v stredu nariadila previerku informácií súvisiacich s dočasným uložením zbierkových predmetov SNM - Múzea kultúry Čechov na Slovensku v Martine. TASR o tom informovala vedúca oddelenia marketingu a komunikácie SNM Barbora Zajačková. Opozičné Hnutie Slovensko hovorí o nezrovnalostiach pri uskladnení zbierok z múzea počas jeho rekonštrukcie. Žiada vysvetlenie, kde sa zbierkové predmety nachádzajú a za akých podmienok sú uskladnené.
„Generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová dnes nariadila s okamžitou platnosťou vykonanie previerky priamo na mieste s cieľom preveriť všetky informácie a tvrdenia, ktoré odzneli vo verejnom priestore v súvislosti s dočasným uložením zbierkových predmetov SNM - Múzea kultúry Čechov na Slovensku v Martine,“ uviedla Zajačková. Do ukončenia previerky nepovažuje SNM podľa svojich slov za zodpovedné tvrdenia vo verejnom priestore potvrdzovať ani vyvracať. „O výsledkoch preverenia bude SNM informovať vecne a na základe overených skutočností,“ dodala Zajačková.
Predstavitelia Hnutia Slovensko na tlačovej konferencii uviedli, že vo zverejnenej nájomnej zmluve na skladové priestory bola konkrétna adresa objektu v Žiline. Hnutie tvrdí, že na adrese sa nenachádza administratívna budova, ale rodinný dom. „Zistili, že na uvedenej adrese sa nenachádza administratívna budova ani skladové priestory, ale rodinný dom so záhradou, v ktorom sú zároveň aj nájomníci. Zároveň podľa dostupných údajov nejde o nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve spoločnosti, ktorá mala skladové priestory prenajímať. Na mieste sa nenachádzali ani žiadne zbierkové predmety,“ uviedol hovorca s tým, že poslanci sa na mieste boli osobne pozrieť.
Hnutie Slovensko vyzvalo ministerstvo kultúry a SNM, aby informovali, kde sa zbierkové predmety nachádzajú a za akých podmienok sú uskladnené, kedy sa vykonalo sťahovanie zbierok, aké bezpečnostné a klimatické podmienky sú v mieste uloženia zabezpečené a aj to, kto vykonáva pravidelnú kontrolu zbierok a podmienok ich uloženia. Exministerka kultúry pôsobiaca v Hnutí Slovensko Natália Milanová tvrdí, že kontaktovala vedenie SNM i danú spoločnosť, no odpovede nedostala. SNM reagovalo, že otázkami Milanovej sa zaoberalo v zákonnej lehote.
Rekonštrukcia Múzea kultúry Čechov na Slovensku má stáť 745.000 eur. Hotová by mala byť do konca marca 2027.
„Generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová dnes nariadila s okamžitou platnosťou vykonanie previerky priamo na mieste s cieľom preveriť všetky informácie a tvrdenia, ktoré odzneli vo verejnom priestore v súvislosti s dočasným uložením zbierkových predmetov SNM - Múzea kultúry Čechov na Slovensku v Martine,“ uviedla Zajačková. Do ukončenia previerky nepovažuje SNM podľa svojich slov za zodpovedné tvrdenia vo verejnom priestore potvrdzovať ani vyvracať. „O výsledkoch preverenia bude SNM informovať vecne a na základe overených skutočností,“ dodala Zajačková.
Predstavitelia Hnutia Slovensko na tlačovej konferencii uviedli, že vo zverejnenej nájomnej zmluve na skladové priestory bola konkrétna adresa objektu v Žiline. Hnutie tvrdí, že na adrese sa nenachádza administratívna budova, ale rodinný dom. „Zistili, že na uvedenej adrese sa nenachádza administratívna budova ani skladové priestory, ale rodinný dom so záhradou, v ktorom sú zároveň aj nájomníci. Zároveň podľa dostupných údajov nejde o nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve spoločnosti, ktorá mala skladové priestory prenajímať. Na mieste sa nenachádzali ani žiadne zbierkové predmety,“ uviedol hovorca s tým, že poslanci sa na mieste boli osobne pozrieť.
Hnutie Slovensko vyzvalo ministerstvo kultúry a SNM, aby informovali, kde sa zbierkové predmety nachádzajú a za akých podmienok sú uskladnené, kedy sa vykonalo sťahovanie zbierok, aké bezpečnostné a klimatické podmienky sú v mieste uloženia zabezpečené a aj to, kto vykonáva pravidelnú kontrolu zbierok a podmienok ich uloženia. Exministerka kultúry pôsobiaca v Hnutí Slovensko Natália Milanová tvrdí, že kontaktovala vedenie SNM i danú spoločnosť, no odpovede nedostala. SNM reagovalo, že otázkami Milanovej sa zaoberalo v zákonnej lehote.
Rekonštrukcia Múzea kultúry Čechov na Slovensku má stáť 745.000 eur. Hotová by mala byť do konca marca 2027.