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Šéfka SNM nariadila previerku ohľadom zbierok múzea kultúry Čechov

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Na snímke sprava ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) a generálna riaditeľka Slovenského národného múzea (SNM) Vieroslava Bernátová. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Rekonštrukcia Múzea kultúry Čechov na Slovensku má stáť 745.000 eur. Hotová by mala byť do konca marca 2027.

Autor TASR
Bratislava 15. júla (TASR) - Generálna riaditeľka Slovenského národného múzea (SNM) Vieroslava Bernátová v stredu nariadila previerku informácií súvisiacich s dočasným uložením zbierkových predmetov SNM - Múzea kultúry Čechov na Slovensku v Martine. TASR o tom informovala vedúca oddelenia marketingu a komunikácie SNM Barbora Zajačková. Opozičné Hnutie Slovensko hovorí o nezrovnalostiach pri uskladnení zbierok z múzea počas jeho rekonštrukcie. Žiada vysvetlenie, kde sa zbierkové predmety nachádzajú a za akých podmienok sú uskladnené.

„Generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová dnes nariadila s okamžitou platnosťou vykonanie previerky priamo na mieste s cieľom preveriť všetky informácie a tvrdenia, ktoré odzneli vo verejnom priestore v súvislosti s dočasným uložením zbierkových predmetov SNM - Múzea kultúry Čechov na Slovensku v Martine,“ uviedla Zajačková. Do ukončenia previerky nepovažuje SNM podľa svojich slov za zodpovedné tvrdenia vo verejnom priestore potvrdzovať ani vyvracať. „O výsledkoch preverenia bude SNM informovať vecne a na základe overených skutočností,“ dodala Zajačková.

Predstavitelia Hnutia Slovensko na tlačovej konferencii uviedli, že vo zverejnenej nájomnej zmluve na skladové priestory bola konkrétna adresa objektu v Žiline. Hnutie tvrdí, že na adrese sa nenachádza administratívna budova, ale rodinný dom. „Zistili, že na uvedenej adrese sa nenachádza administratívna budova ani skladové priestory, ale rodinný dom so záhradou, v ktorom sú zároveň aj nájomníci. Zároveň podľa dostupných údajov nejde o nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve spoločnosti, ktorá mala skladové priestory prenajímať. Na mieste sa nenachádzali ani žiadne zbierkové predmety,“ uviedol hovorca s tým, že poslanci sa na mieste boli osobne pozrieť.

Hnutie Slovensko vyzvalo ministerstvo kultúry a SNM, aby informovali, kde sa zbierkové predmety nachádzajú a za akých podmienok sú uskladnené, kedy sa vykonalo sťahovanie zbierok, aké bezpečnostné a klimatické podmienky sú v mieste uloženia zabezpečené a aj to, kto vykonáva pravidelnú kontrolu zbierok a podmienok ich uloženia. Exministerka kultúry pôsobiaca v Hnutí Slovensko Natália Milanová tvrdí, že kontaktovala vedenie SNM i danú spoločnosť, no odpovede nedostala. SNM reagovalo, že otázkami Milanovej sa zaoberalo v zákonnej lehote.

Rekonštrukcia Múzea kultúry Čechov na Slovensku má stáť 745.000 eur. Hotová by mala byť do konca marca 2027.
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