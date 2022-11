Šéfkuchári predviedli študentom michalovskej SOŠ kulinárske umenie

Michalovce 11. novembra (TASR) - Svoje kulinárske umenie predviedli vo štvrtok (10. 11.) študentom Strednej odbornej školy (SOŠ) obchodu a služieb v Michalovciach šéfkuchári zo združenia Aregala Slovensko – kuchári bez hraníc. Seminár zamerali na modernú prípravu jahňacieho mäsa, ako aj rýb a morských plodov. Do workshopu sa zapojili študenti odborov kuchár, hotelová akadémia a čašník, servírka.



"Hlavná myšlienka našej činnosti v rámci školení a seminárov je to, že chceme pomôcť gastronómii pri výučbe mladých ľudí a ukázať im, že je to krásne povolanie. Je to aj veľmi ťažké povolanie, ale dá sa aj zarobiť, a hlavne, je to o zábave," povedal prezident združenia Aregala Slovensko – kuchári bez hraníc Marek Mrúz. Snahou je podľa neho zaujať mladú generáciu a prinášať pre nich aj potraviny, ktoré nie sú na Slovensku bežne dostupné v ponuke a obedových menu. "Takže nosíme aj rôzne morské plody a ukazujeme, ako sa pripravujú, aby sa toho nebáli," dodal.







Hlavná majsterka odbornej výchovy na škole Daniela Fajčáková ocenila spoluprácu so združením kuchárov. "Využívame ich služby, lebo prax v týchto gastronomických odboroch je veľmi dôležitá pre budúcnosť a povolanie žiakov," povedala. Téma rýb a morských plodov je podľa nej vybraná pre to, že škola nemá také možnosti predviesť ich žiakom na bežných hodinách odborného výcviku. "Keďže príde kuchár, ktorý sa špecializuje na tieto produkty, tak žiaci vidia, ochutnajú, ovoňajú, môžu si krevetky vyčistiť a sú vtiahnutí do toho deja prípravy morských plodov," konštatovala.