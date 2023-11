Šéfom EKO-podniku VPS v bratislavskom Novom Meste bude M. Závodný

Bratislava 10. novembra (TASR) - Príspevková organizácia EKO-podnik verejnoprospešných služieb (VPS) v bratislavskom Novom Meste bude mať po rokoch opäť oficiálneho riaditeľa. Stal sa ním Marián Závodný. Rozhodlo o tom vo štvrtok (9. 11.) novomestské miestne zastupiteľstvo na základe výberového konania. Podnik bol bez oficiálneho šéfa od septembra 2021.



"Situácia je veľmi zlá až kritická," zhodnotil Závodný súčasný stav, v ktorom sa príspevková organizácia nachádza.



Nepozdáva sa mu priestorové riešenie jednotlivých útvarov EKO-podniku, hovorí tiež o poddimenzovaní strojového a personálneho vybavenia. Pripomína, že desiatky zamestnancov sú buď v dôchodkovom veku, alebo sa doň v horizonte roka - dvoch dostanú. Podnik podľa neho nestíha plniť svoje záväzky a služby. Zabúdať netreba ani na kapitálno-investičný dlh.



Napriek tomu, že lanová dráha zo Železnej studničky na Kamzík prešla v ostatnom období rekonštrukciou, má od ideálneho stavu ďaleko. Nerušil by ju, ale bude treba riešiť jej dofinancovanie. Pri Tržnici na Trnavskom mýte, ktorá je pre mestskú časť tiež stratová, je skeptickejší. Jej zatvorenie by podľa neho znamenalo pre mestskú časť úsporu pol milióna eur.



Z radov poslancov odznel aj návrh, aby mestská časť v spolupráci s hlavným mestom či Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) vymyslela jej lepšie využitie. Príkladom môže byť spolupráca pri plánovanej obnove trhoviska Miletičova v Ružinove.



O výberovom konaní rozhodlo ešte začiatkom apríla miestne zastupiteľstvo. Do funkcie šéfa podniku totiž neodsúhlasilo oficiálne Daniela Hulína, ktorého ešte vlani odporučila výberová komisia. Hulín bol dočasne poverený na výkon tejto funkcie od septembra 2021. Nového riaditeľa mal poslanecký zbor v minulosti schvaľovať už niekoľkokrát, avšak neúspešne.



Miestny EKO-podnik VPS je bez riaditeľa po tom, ako sa funkcie vzdal bývalý riaditeľ Vladimír M. Toho polícia zadržala koncom augusta 2021. Zobrať mal úplatok za neukončenie prenájmu parkoviska, ktoré si prenajíma súkromná spoločnosť. Polícia v danej veci začala trestné stíhanie pre zločin prijímania úplatku a podplácania. Vladimír M. označil konanie za chybné rozhodnutie a svoje osobné zlyhanie, ktoré úprimne ľutuje. Postu šéfa podniku sa preto vzdal.



Do činnosti EKO-podniku VPS patrí správa a údržba obecného majetku, ako sú budova tržnice, areál Kuchajdy, lanová dráha zo Železnej studničky na Kamzík, ale tiež detské ihriská. Venuje sa aj koseniu a čistote verejných priestranstiev či údržbe komunikácií. Jeho riaditeľ je volený poslancami v miestnom zastupiteľstve.