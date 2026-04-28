Šéfom Mestských lesov Banská Bystrica sa stal Jozef Jankov
Autor TASR
Banská Bystrica 28. apríla (TASR) - Po 19 rokoch sa rozhodol vo funkcii riaditeľa mestskej spoločnosti Mestské lesy Banská Bystrica skončiť Blažej Možucha. Novým riaditeľom sa stal Jozef Jankov, ktorý v Mestských lesoch pôsobí 27 rokov a chce nadviazať na dlhoročnú prácu svojho predchodcu. TASR o tom v utorok informovala Barbara Károlyová z kancelárie banskobystrického primátora.
Banskobystrické mestské lesy síce nepatria rozlohou k najväčším, no na ploche 7200 hektárov ponúkajú viaceré rezervácie a chránené areály, lesoparky s náučnými chodníkmi, viaceré významné rarity a bohatú faunu i flóru. Podľa samosprávy pod vedením Možuchu boli nielen vyhľadávaným miestom pokoja, turistiky a oddychu, ale i príkladom zodpovedného a udržateľného hospodárenia v súlade s prírodou.
„Ďakujem za prácu, ktorú Blažej Možucha odviedol. Som presvedčený, že jeho prístup k správe mestských lesov napĺňal odkaz Jozefa Dekréta Matejovie - Zachovajme lesy potomkom. Prírode blízke obhospodarovanie lesov, systematická starostlivosť o dreviny, tohtoročná výsadba 25.000 nových stromčekov či dlhodobo dobré hospodárske výsledky - to všetko je výsledkom práce pod vedením človeka, ktorý do starostlivosti o naše lesy vložil veľa energie a najmä srdce. Verím, že jeho nasledovník bude pokračovať v nastavenom trende a Blažej Možucha bude naďalej svojimi skúsenosťami nápomocný pri starostlivosti o naše lesy,“ reagoval primátor Ján Nosko.
Na obsadenie funkcie konateľa spoločnosti Mestské lesy Banská Bystrica sa uskutočnilo 31. marca výberové konanie. Komisia odporučila ustanoviť do funkcie Jankova.
„Mojím cieľom je pokračovať v odbornom a systematickom rozvoji lesného majetku mesta Banská Bystrica. Som presvedčený, že moje odborné vzdelanie, doterajšia prax a manažérske skúsenosti sú predpokladom na riadne a zodpovedné vykonávanie tejto funkcie,“ dodal Jankov.
