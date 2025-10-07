< sekcia Regióny
Šéfom Národného ústavu reumatických chorôb bude naďalej M. Derco
Uspel vo výberovom konaní na riaditeľa.
Autor TASR
Bratislava 7. októbra (TASR) - Národný ústav reumatických chorôb (NÚRCH) v Piešťanoch aj naďalej povedie Milan Derco. Uspel vo výberovom konaní na riaditeľa, ktoré sa uskutočnilo 30. septembra. Ministerstvo zdravotníctva SR o tom informovalo na webe.
„Do výberového konania sa v stanovenom termíne prihlásili dvaja uchádzači, z ktorých jeden uchádzač písomne (elektronickým podaním) oznámil, že sa na predmetnom výberovom konaní nezúčastní. Na výberovom konaní sa zúčastnil jeden uchádzač, ktorý splnil predpoklady a požiadavky zriaďovateľa,“ ozrejmilo ministerstvo.
Derco vedie Národný ústav reumatických chorôb od roku 2022.
