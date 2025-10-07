Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 7. október 2025Meniny má Eliška
< sekcia Regióny

Šéfom Národného ústavu reumatických chorôb bude naďalej M. Derco

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Uspel vo výberovom konaní na riaditeľa.

Autor TASR
Bratislava 7. októbra (TASR) - Národný ústav reumatických chorôb (NÚRCH) v Piešťanoch aj naďalej povedie Milan Derco. Uspel vo výberovom konaní na riaditeľa, ktoré sa uskutočnilo 30. septembra. Ministerstvo zdravotníctva SR o tom informovalo na webe.

„Do výberového konania sa v stanovenom termíne prihlásili dvaja uchádzači, z ktorých jeden uchádzač písomne (elektronickým podaním) oznámil, že sa na predmetnom výberovom konaní nezúčastní. Na výberovom konaní sa zúčastnil jeden uchádzač, ktorý splnil predpoklady a požiadavky zriaďovateľa,“ ozrejmilo ministerstvo.

Derco vedie Národný ústav reumatických chorôb od roku 2022.
.

Neprehliadnite

LITERÁRNY SVET SMÚTI: Nečakane zomrela známa spisovateľka

Nobelovu cenu za medicínu získali Brunkowová, Ramsdell a Sakaguči

OTESTUJTE SA: Uhádnete slovenský hit podľa jednej vety z textu?

HRABKO: Novela ústavy uspela, lebo tí, čo boli proti, neurobili nič