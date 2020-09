Šéfov gangu, dvojčatá Dávida a Dominika K., odsúdili na doživotie

Banská Bystrica 25. septembra (TASR) - Senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, odsúdil v piatok na doživotie bratov - dvojčatá Dávida a Dominika K. z okresu Považská Bystrica. Obaja boli obžalovaní zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, z pokračovacieho obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, rovnako zo závažného zločinu úkladnej vraždy, ako aj pre iné skutky. Pre TASR to v piatok potvrdila hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.



„ŠTS im uložil úhrnný trest odňatia slobody na doživotie so zaradením do ústavu na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia. Súd obom obžalovaným uložil aj trest prepadnutia majetku. Ďalšiemu obžalovanému F. K. ŠTS uložil úhrnný trest odňatia slobody vo výmere dva roky s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu v trvaní piatich rokov, ako aj trest prepadnutia majetku,“ uviedla Kudjáková s tým, že rozsudok nie je právoplatný. Odvolali sa a rozhodne o tom Najvyšší súd SR.



Filip K. je príbuzným odsúdených bratov, ktorí mali šéfovať gangu. V náročnom procese, ktorý trval viac než 50 pojednávacích dní, so záverečnými rečami obžalovaných, ktoré trvali niekoľko dní, svedčili ich bývalí kamaráti a odsúdení členovia skupiny, ktorí sa k trestnej činnosti priznali. S prokurátorom uzavreli dohody a odpykávajú si vysoké tresty.



Dávid a Dominik K. páchali predovšetkým drogovú, ale tiež inú trestnú činnosť od roku 2010 na území Trenčianskeho a Žilinského kraja. Podľa obžaloby ich stíhali aj za úkladnú vraždu bývalého komplica, ktorého telo sa našlo čiastočne zabetónované v Česku. Na zabezpečenie svojho vplyvu používali zastrašovanie, vydieranie a hrubý nátlak.