Šéfovia samospráv volajú po posilnení práv MsP v oblasti dopravy

Bratislava 4. októbra (TASR) - Tragická víkendová udalosť v centre Bratislavy zvýraznila tému rozšírenia právomocí obecnej, resp. mestskej polície (MsP) v oblasti dopravnej kontroly a prevencie. Upozornili na to starostovia z hlavného mesta apelujúci prostredníctvom Regionálneho združenia mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy (RZ MČ BA) na potrebnú zmenu zákona.



"Obraciame sa na Ministerstvo vnútra SR a žiadame zmenu legislatívy v zmysle posilnenia kompetencií mestskej polície (MsP) tak, aby mohli aj oni kontrolovať cestných pirátov, monitorovať dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti či kontrolovať požívanie alkoholických nápojov vodičov počas jazdy," uviedol predseda RZ a starosta mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica Jozef Krúpa.



Starosta mestskej časti Bratislava-Rača Michal Drotován upozornil, že zvýšené kompetencie obecnej, resp. mestskej polície pomôžu zabrániť opakovaniu podobných tragédií, ako sa stala v nedeľu (2. 10.) na zastávke mestskej hromadnej dopravy v bratislavskom Starom Meste. "Veci by sa nemali riešiť až po skutkoch, dôležitá je prevencia," zdôraznil Drotován.



Prevenciou by podľa združenia mali byť aj stacionárne automatické radary na najnebezpečnejších úsekoch ciest, ktoré výraznou mierou znižujú počty priestupkov pri prekračovaní maximálnej povolenej rýchlosti.



Primátor Bratislavy Matúš Vallo pripomenul, že navrhované zmeny boli súčasťou podnetov k pripravovanej novele zákona o obecnej polícii.



Spolu so starostami Vallo opätovne vyjadril úprimnú sústrasť všetkým pozostalým obetí nedeľňajšej tragickej dopravnej nehody na zastávke Zochova.



Do priestorov zastávky plnej ľudí sa vrútilo auto šoférované opitým vodičom. V dôsledku zrážky päť ľudí zomrelo a päť bolo zranených. Medzi obeťami boli prevažne mladí ľudia, študenti vysokých škôl.