Seizmológovia nainštalujú v oblasti postihnutej zemetrasením sondy

Ďapalovce 11. októbra (TASR) - Seizmológovia nainštalujú v oblasti na východe Slovenska, ktorú zasiahlo zemetrasenie, seizmometre. Ide o sondu, ktorá monitoruje pohyb pôdy.



"So seizmológmi sme mali stretnutie v Malej Domaši. V našej postihnutej oblasti chcú nateraz rozložiť tri snímače. Možnože sa podarí viac, aby dokázali ešte nejakým spôsobom identifikovať prípadné otrasy. Na základe toho by sme potom vedeli občanom dávať bližšie informácie," uviedol starosta obce Ďapalovce Ján Cmár.



Seizmológ z Univerzity Komenského v Bratislave Jozef Kristek priblížil, že ide o senzor, ktorý sníma tri zložky pohybu zeme. "Dve zložky v horizontálnom smere a jednu zložku vo vertikálnom smere," spresnil.



Seizmológovia tak vedia zachytiť aj veľmi slabé zemetrasenia, ktoré nezaznamenajú stanice, ktoré sú veľmi ďaleko. O to detailnejšie vedia zmapovať túto seizmickú zónu. "Môže sa vlastne prepočítať seizmické ohrozenie v oblasti. Na základe toho budú ľudia vedieť do budúcna, ako napríklad stavať domy," podotkla seizmologička Lucia Fojtíková z Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied.



Východné Slovensko zasiahlo v pondelok (9. 10.) večer zemetrasenie. Malo silu 4,9 lokálneho magnitúda a epicentrum v katastri obce Ďapalovce v okrese Vranov nad Topľou. Úmrtia ani zranenia nie sú hlásené. Vo viacerých obciach však evidujú materiálne škody. Najhoršie zasiahnuté sú obce Ďapalovce, Jankovce a Nižná Sitnica.