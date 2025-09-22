Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sekerou sa vlámal do zlatníctva, muž ukradol obrúčky

.
Policajná snímka z miesta vlúpania. Foto: FB Polícia SR - Trenčiansky kraj

Skutok mal spáchať 29-ročný muž, ktorý už bol v minulosti trestne stíhaný pre obzvlášť závažný zločin lúpeže.

Autor TASR
Ilava 22. septembra (TASR) - Ilavským policajtom sa v spolupráci so psovodom podarilo stotožniť a vypátrať muža, ktorý ešte v júni rozbil sekerou výklad zlatníctva v Ilave a ukradol mosadzné a strieborné obrúčky. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

Skutok mal spáchať 29-ročný muž, ktorý už bol v minulosti trestne stíhaný pre obzvlášť závažný zločin lúpeže. Ilavskí policajti ho obvinili z prečinu krádeže vlámaním.

„Obvinenému obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia. Policajti spracovali podnet na jeho väzobné stíhanie,“ doplnila hovorkyňa.


