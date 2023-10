Šelmy z ranča v Žiline-Brodne previezli do záchranného centra v Indii

Bratislava 4. októbra (TASR) - Jedenásť exotických šeliem z ranča v Žiline-Brodne previezli do záchranného centra v Indii. Ďalšie tri šelmy previezť nemohli, keďže nebol preukázaný ich pôvod. Žiadne zo zvierat neusmrtili. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



Ministerstvo životného prostredia SR vydalo 26. júla povolenie na vývoz deviatich tigrov a dvoch levov do zariadenia Greens Zoological, Rescue & Rehabilitation Centre v Indii. "Ich prepravu zabezpečil koncom augusta z ostravského letiska (Česká republika) do cieľovej destinácie žiadateľ po získaní dovozného povolenia z Indie. Pevne veríme, že zvieratá našli v Indii svoj nový domov," povedal pre TASR hovorca envirorezortu Tomáš Ferenčák.



Presun nebezpečných živočíchov je podľa MPRV zložitá procedúra, ktorá si vyžaduje dokonalý manažment, overenie podmienok, kam sa zvieratá presúvajú, preskúmanie pôvodu zvierat a dodržiavanie ustanovení.



Polícia i zdravotní záchranári boli v máji privolaní na ranč v Žiline po tom, ako sa muž - ošetrovateľ nevrátil z výbehu exotických šeliem. Záchranári ho našli na mieste mŕtveho. Jedno zviera tam zastrelila polícia a druhé uspal veterinárny lekár. V objekte zostali ďalšie tigre a levy.