Šelpice vyhlásili tender na zhotoviteľa zberného dvora

Šelpice 8. januára (TASR) - Obec Šelpice v okrese Trnava vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zberného dvora na odpad. Predpokladaná hodnota zákazky je vyše 631.000 eur. Spolufinancovaná má byť z prostriedkov EÚ. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Lehota na predkladanie ponúk je do 29. januára do 9.00 h. Zberný dvor sa bude nachádzať na západom okraji obce. V zbernom dvore budú dočasne uskladnené odpady vyprodukované obyvateľmi obce a právnickými osobami so sídlom v obci.



Následne budú jednotlivé vyseparované odpady odvážané oprávnenými organizáciami na ich likvidáciu. "Pri výstavbe zberného dvora v obci Šelpice nie je predpoklad ovplyvnenia podzemnej vody vplyvom výstavby," uvádza sa v projektovej dokumentácii.