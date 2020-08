Deti počas prázdnin v Semerove budujú apidomček v školskej záhrade

Semerovo 3. augusta (TASR) – Žiaci z obce Semerovo v okrese Nové Zámky trávia letné prázdniny v škole. Spoločne s učiteľmi a rodičmi pracujú na osadení apidomčeka, terapeutickej drevostavby v areáli školskej záhrady, v ktorej budú sledovať život včiel. Základná škola v Semerove sa zapojila do ôsmeho ročníka celoslovenského projektu s názvom Záhrada, ktorá učí, realizovaného organizáciou Živica.



„Podarilo sa nám za pár rokov vytvoriť ekologickú oázu pre relax, zábavu i vzdelávanie počas celého roka. Na jej vzniku sa podieľali z veľkej časti práve deti. Naša záhrada je bohatá na výnimočné prvky, ktoré areál nielen skrášľujú, ale slúžia hlavne ako učebné pomôcky v rámci vyučovania,“ uviedla učiteľka Petronela Šemeláková.



Označené dreviny tvoria školský náučný chodník, deti spoločne s učiteľmi pestujú liečivé bylinky a pozorujú hmyz v hmyzom hoteli. Vybudovali aj pocitový chodník, zelenú strechu a skalku, vyvýšené záhony so zeleninou a jahodami, ovocný sad, kompostovisko, divoký kút, dažďovú záhradu a jazierko.



„Deti sa podieľajú na všetkých prácach, ktoré sú prípustné z hľadiska bezpečnosti. Aj týmto spôsobom získavajú zručnosti v starostlivosti o záhradu a svoje okolie. Vedieme ich k tomu, že žijeme v najúrodnejšej oblasti Slovenska, kde si vieme veľa potravín dopestovať a spracovať sami,“ povedala Šemeláková.



Podľa jej slov je viditeľné, ako sa skúsenosti s praxou v záhrade prenášajú prirodzene i do vyučovania v triede. „Deti lepšie rozumejú napríklad filtrácii vody, potrebe sklonu pri zelenej streche či významu podložia pri dažďovej záhrade,“ skonštatovala.



Do projektu Záhrada, ktorá učí sa môžu každoročne prihlásiť základné, stredné aj špeciálne školy. Získať môžu metodické aj praktické poradenstvo k dizajnu školskej záhrady a realizácii vzdelávacích prvkov v nej. Projekt záhrady slúži na výučbu, rozvíjanie medzipredmetových vzťahov a zdokonaľovanie pestovateľských zručností žiakov. Jej dizajn, veľkosť a vyučovanie v nej závisia od podmienok a potrieb každej školy.