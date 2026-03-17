Utorok 17. marec 2026Meniny má Ľubica
SEN O VODIČÁKU PADOL: Žiak autoškoly šoféroval nadrogovaný

Ilustračné foto. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Nitra 17. marca (TASR) - Sen o vodičskej kariére sa pre 32-ročného muža skončil už v autoškole. Vozidlo autoškoly v Nitre zastavila a skontrolovala policajná hliadka. Kontrola potvrdila, že záujemca o vodičský preukaz šoféruje pod vplyvom drog, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Policajná hliadka po zastavení vozidla autoškoly podrobila vodiča dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Vodič však javil známky požitia omamných látok, jeho komunikácia bola roztržitá a mal rozšírené zreničky. Skríningový test na drogy vyšiel pozitívny na amfetamín a metamfetamín. Výsledok potvrdilo aj následné lekárske vyšetrenie. Biologický materiál bol zaslaný na znalecké skúmanie.

