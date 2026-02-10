< sekcia Regióny
Senát ŠTS sa oboznamuje so spisom v kauze Očistec
Banská Bystrica 10. februára (TASR) - Senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) sa oboznamuje so spisom v kauze mediálne známej ako Očistec a pripravuje sa na ďalší postup vo veci. TASR to uviedla Mária Horáková zo ŠTS.
Najvyšší súd SR v decembri zamietol sťažnosť obhajoby proti prijatiu obžaloby Špecializovaným trestným súdom. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR v pondelok (9. 2.) poskytol advokát Marek Para. Senát ŠTS má rozhodovať v zložení predseda senátu Peter Pulman a členovia senátu Rastislav Stieranka a Beata Medveďová.
Niekdajšia Národná kriminálna agentúra v rámci akcie Očistec zadržala v roku 2020 viacerých bývalých policajných funkcionárov vrátane policajného exprezidenta Tibora G. Skupina mala podľa obžaloby pôsobiť okolo nitrianskeho podnikateľa Norberta B. Prokurátor podal v závere roka 2021 obžalobu na 11 obvinených osôb za celkovo 20 skutkov. Trestné veci viacerých osôb boli vylúčené na samostatné konanie.
