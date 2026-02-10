Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 10. február 2026Meniny má Gabriela
< sekcia Regióny

Senát ŠTS sa oboznamuje so spisom v kauze Očistec

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Najvyšší súd SR v decembri zamietol sťažnosť obhajoby proti prijatiu obžaloby Špecializovaným trestným súdom. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR v pondelok (9. 2.) poskytol advokát Marek Para.

Autor TASR
Banská Bystrica 10. februára (TASR) - Senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) sa oboznamuje so spisom v kauze mediálne známej ako Očistec a pripravuje sa na ďalší postup vo veci. TASR to uviedla Mária Horáková zo ŠTS.

Najvyšší súd SR v decembri zamietol sťažnosť obhajoby proti prijatiu obžaloby Špecializovaným trestným súdom. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR v pondelok (9. 2.) poskytol advokát Marek Para. Senát ŠTS má rozhodovať v zložení predseda senátu Peter Pulman a členovia senátu Rastislav Stieranka a Beata Medveďová.

Niekdajšia Národná kriminálna agentúra v rámci akcie Očistec zadržala v roku 2020 viacerých bývalých policajných funkcionárov vrátane policajného exprezidenta Tibora G. Skupina mala podľa obžaloby pôsobiť okolo nitrianskeho podnikateľa Norberta B. Prokurátor podal v závere roka 2021 obžalobu na 11 obvinených osôb za celkovo 20 skutkov. Trestné veci viacerých osôb boli vylúčené na samostatné konanie.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Utorok 10. februára

SR je členom UNESCO 33 rokov, J. Blanár vyzdvihol renomé krajiny

VIDEO: Vlhová pred návratom: Víťazstvo je už to, že som tu

Ninis ukončil olympijskú púť najlepším výsledkom, no chcel viac