Mesto Senec stále nezriadilo vakcinačné centrum, ponúka alternatívu

Senec 19. mája (TASR) – V meste Senec sa stále nepodarilo otvoriť vakcinačné centrum pre ľudí, ktorí sa chcú zaočkovať proti ochoreniu COVID-19. Lekári, ktorí mali poskytnúť garanciu, podľa samosprávy odstúpili od spolupráce. Mesto pritom plánovalo spustiť centrum do konca apríla v mestskom kultúrnom stredisku, kde jeho zriadenie schválil Bratislavský samosprávny kraj (BSK). Senec preto prichádza s alternatívnym riešením. Senčanov nad 45 rokov chce bezplatne autobusom voziť na očkovanie do veľkokapacitného očkovacieho centra na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave.



"Mesto ponúka kompletnú službu pre občanov s trvalým pobytom v Senci formou dopravy, registrácie a sprievodu na očkovanie proti COVID-19," avizuje na sociálnej sieti senecká samospráva s tým, že služba je bezplatná a mesto ju poskytuje každému občanovi vo veku 45 rokov a viac s trvalým pobytom v Senci. Prvý autobus pripravilo na sobotu 29. mája.



Záujemcovia sa môžu hlásiť mailom na adrese hranovam@senec.sk. Do predmetu mailu treba uviesť – prihlásenie na očkovanie a v texte meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia a telefónne číslo. "Záujemcov budeme kontaktovať a dostanú podrobné inštrukcie," avizuje Senec s tým, že službu bude ponúkať dlhodobo. Po naplnení kapacity autobusu bude prihlásených obyvateľov kontaktovať neskôr. Deklaruje, že každý záujemca bude vybavený. „Záujemcovia sa nemusia prihlasovať do Čakárne Národného centra zdravotníckych informácií,“ uviedlo mesto.



Bratislavský samosprávny kraj otvoril nedávno očkovacie centrum v poliklinike na Hollého v Pezinku.