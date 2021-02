Senec a Pezinok neotvoria nasledujúce dni materské a základné školy

Bratislava 8. februára (TASR) – Základné a materské školy v mestách Pezinok a Senec ostávajú zatvorené minimálne ďalšie dva týždne. Samosprávy sa tak rozhodli na základe výsledkov antigénového testovania obyvateľov na ochorenie COVID-19 a následného odporúčania regionálneho hygienika.



"Primátor mesta Senec Dušan Badinský zvolal ráno riaditeľov a riaditeľky škôl. Po vzájomnej konzultácii aj na základe odporúčania regionálneho úradu verejného zdravotníctva a výsledkov z víkendového testovania, kde mesto Senec dosiahlo percento pozitivity 1,45, rozhodol, že všetky materské a základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ostávajú zatvorené," informovala o tom senecká samospráva na sociálnej sieti. Otvorenie škôl v Senci sa plánuje 22. februára. Od utorka (9. 2.) opätovne otvára mesto pre rodičov detí z kritickej infraštruktúry Materskú školu Kollárova a Základnú školu Tajovského.



Primátor Pezinka Igor Hianik na webe mesta informuje, že pezinské školy sa neotvoria od stredy (10. 2.), ako sa pôvodne plánovalo. "Ostanú zatvorené nasledujúce dva týždne podľa odporúčania hygienika. Zároveň by som chcel odporučiť aj ostatným školám a škôlkam, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, aby konali rovnakým alebo podobným spôsobom ako mesto Pezinok," skonštatoval primátor po zhodnotení víkendového testovania.



Víkendové antigénové testovanie v Pezinku odhalilo 55 pozitívnych prípadov. V mestských odberných miestach sa dalo otestovať 10.491 ľudí. "Dôležitým faktorom je počet infikovaných detí. Aj keď bola malá vzorka, lebo deti nemajú povinnosť sa testovať, ukázalo nám to v prepočtoch isté číslo, od ktorého sa môžeme odvíjať. Pri 14-dňovom intervale nám to vychádza na prvý stupeň zhruba dve percentá a na druhý stupeň zhruba 1,3 percenta pozitivity. Tieto čísla určite nie sú bezpečné," uviedol Hianik.



Rozhodnutie neotvárať školské zariadenia v Pezinku sa prijalo po komunikácii vedenia mesta, riaditeľov základných a materských škôl a regionálneho hygienika. "Snahou je aj takýmto spôsobom zmierniť epidemiologickú situáciu a veríme, že po týchto krokoch bude návrat do škôl jednak oveľa bezpečnejší, ale aj dlhodobejšie udržateľný," poznamenal Hianik.