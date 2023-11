Havária na bioplynovej stanici pri Senci nepriniesla ohrozenie zdravia

Bratislava/Senec 21. novembra (TASR) - Pondelňajšia (20. 11.) havária na bioplynovej stanici pri Senci nepriniesla žiadne ohrozenie zdravia. Konštatuje to mesto Senec s odvolaním sa na merania kontrolného chemického laboratória Ministerstva vnútra SR. Informuje o tom na svojom webe i sociálnej sieti.



"Hodnoty a látky v ovzduší, ktoré nameralo kontrolné chemické laboratórium, neboli v množstvách, ktoré by mohli ohroziť zdravie obyvateľov," ubezpečuje mestská samospráva.



Merania podľa mesta potvrdzujú verziu, že išlo o digestát (definovaný ako organické hnojivo) a procesom kvasenia vznikajúce látky. "Pôde, na ktorú tekutina stiekla, vôbec neuškodila," podotýka.



Mesto sa zároveň poďakovalo všetkým, ktorí neprepadali panike a na mieste sa riadili pokynmi polície. "Sme radi, že havária nespôsobila vážne škody na životnom prostredí a mesto zostáva aj naďalej bezpečným miestom," doplnila samospráva.



K úniku neznámej látky došlo v pondelok krátko pred 15.00 h. Na mieste udalosti zasahovali hasiči približne do 20.00 h. Ich prácu komplikoval tlak v nádobe, v ktorej sa látka nachádzala. Prieskum, do akého okruhu sa uniknutá látka dostala, vykonali hasiči v súčinnosti s pracovníkmi Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Ďalší postup likvidačných prác zvolia podľa rozsahu zasiahnutého územia.



Bioplynová stanica, v dôsledku ktorej došlo k úniku látky, nie je v prevádzke už niekoľko rokov. Po príchode hasičov sa zistilo, že na nádrži chýba ventil, cez ktorý unikala neznáma látka.