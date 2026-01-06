Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Senec i Malacky budú v januári zbierať vianočné stromčeky

Na snímke ohrádky na zber vianočných stromčekov. Foto: TASR - Dano Veselský

V Senci budú realizovať zber priamo od rodinných domov i kontajnerových stojísk, ale aj zo zberných miest, ktoré mesto tento rok pripravilo.

Autor TASR
Senec/Malacky 6. januára (TASR) - Mestá Senec i Malacky budú počas januára zbierať vianočné stromčeky. Obyvateľom pripomínajú, aby ich riadne odzdobili. Informujú o tom na svojich weboch i sociálnych sieťach.

V Senci budú realizovať zber priamo od rodinných domov i kontajnerových stojísk, ale aj zo zberných miest, ktoré mesto tento rok pripravilo. „Prosíme, aby stromčeky neboli ozdobené. Nevhadzujte ich do kontajnerov a neukladajte mimo určených miest,“ odkazuje mestská samospráva s tým, že stromčeky budú následne ekologicky spracované na štiepku.

V určených termínoch bude vianočné stromčeky, z ktorých je potrebné odstrániť všetky ozdoby a háčiky, zbierať aj mesto Malacky. Keďže so zberom sa začne v stanovených termínoch skoro ráno, je potrebné pripraviť ich pred domy s predstihom. Zo sídlisk sa budú zbierať priebežne spolu s čistením kontajnerových stojísk.

„Vyhadzovanie stromov mimo stanovených termínov sa bude považovať za vytváranie čiernych skládok,“ zdôrazňuje samospráva. Stromy je možné bezplatne odovzdať aj na oboch zberných dvoroch.
