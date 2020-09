Senec má podľa súkromníka problém s odpadom

Senec 29. septembra (TASR) – Je len otázka času, kedy nastane moment, že sa odpady z mesta Senec vyvážať nebudú pravidelne či vôbec. Upozornil na to generálny riaditeľ spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo Peter Krasnec. Jeho firma už mestu oznámila, že pre ukončenie prevádzky skládky v lokalite Červený Majer a s tým súvisiace problémy so zneškodnením odpadov na okolitých skládkach nebude od 28. septembra do 2. októbra zabezpečovať zvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu z rodinných domov.



„Keďže na západnom Slovensku síce existuje viacero skládok odpadov, ktoré však považujú za devízu voľný priestor pre svojich zákazníkov (zároveň jediná spaľovňa má odstávku do 31. októbra), dostali sme sa pod tlak, kam s odpadom zo Senca a okolitých obcí,“ uviedol pre TASR Krasnec. Tvrdí, že musia voliť strategický prístup, kam s odpadom ďalej, keďže ku koncu augusta skončila prevádzku ich skládka v lokalite Červený Majer a nastali problémy so zneškodnením odpadov na okolitých skládkach odpadov.



„Skládka Čukárska Paka a skládka Dubová nám zavreli brány už prvý septembrový týždeň a na zvyšných troch – Trnava, Čierna Voda a Veľké Dvorníky, máme obmedzený denný kontingent návozov,“ spresnil riaditeľ. Odpad sa tvorí každý deň a pokiaľ nie je priestor na jeho zneškodnenie, vznikne podľa jeho slov problém, ktorý nastal v Senci.



Krasnec deklaruje, že pokiaľ sa čo najskôr nevybuduje nová kazeta skládky odpadov v Senci, je reálny predpoklad, že daná situácia sa môže zopakovať nielen v Senci, ale aj v iných obciach a priemyselných parkoch regiónu Senecko, odkiaľ sa zvážal odpad na zneškodnenie na skládku v Červenom Majeri.



„O danej situácii komunikujeme s mestom Senec, ako aj obyvateľmi mesta a je nám ľúto, že pre niekoľko aktivistov a ich prístupom k procesu rozširovania skládky odpadov musí trpieť tento stav ďalších temer 20.000 obyvateľov mesta Senec a veľká časť spoločností v priemyselnom parku v Senci a okolí,“ poznamenal šéf AVE SK odpadové hospodárstvo.



Zatváranie či obmedzenie budovania nových kapacít skládok odpadov zapríčiňuje podľa neho hlavne na západnom Slovensku absenciu legálnych miest, kam s odpadom. „To je aj prípad našej regionálnej skládky odpadov, ktorú sa snažíme rozšíriť už štvrtý rok, ale vydanie stavebného povolenia je pre aktivistov a nedokonalú legislatívu v nedohľadne,“ uviedol.



Mesto Senec považuje vzniknutý stav za neprijateľný, a preto intenzívne hľadá spôsob, ako túto službu občanom zabezpečiť. „Mesto využije všetky dostupné právne prostriedky vyplývajúce zo zmluvného vzťahu so zvozovou spoločnosťou na riešenie vzniknutej situácie,“ uviedlo mesto. Zároveň však požiadalo občanov o trpezlivosť a súčinnosť.