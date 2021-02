Mesto Senec vybuduje na Záhradníckej ulici novú základnú školu

Senec 17. februára (TASR) - V meste Senec na Záhradníckej ulici postavia novú základnú školu. Rozhodlo o tom mestské zastupiteľstvo.



Samospráva na sociálnej sieti informuje, že potrebuje novú školu. "V pláne je modulová škola, ktorej kapacitu bude možné rozširovať. Mesto má záujem riešiť celý projekt tak, aby bol pre obyvateľov priľahlých ulíc aj prínosom," deklaruje. Za výzvu označilo riešenie dopravnej situácie. Obyvatelia však majú mať blízko športoviská a deti zas blízko do školy.



Škola má byť podľa materiálov, o ktorých rokovali seneckí poslanci, ako 20-triedna pre zhruba 500 žiakov, s dvoma nadzemnými podlažiami, s odbornými učebňami i kabinetmi, zázemím pre vedenie školy, zborovňou, kuchyňou i jedálňou. Navrhuje sa aj telocvičňa s väčšou kapacitou ako samostatný objekt pri základnej škole. V areáli školy má byť multifunkčné ihrisko. Pri návrhu školy sa bude uvažovať aj s asi dvoma triedami materskej školy i s vyhradeným ihriskom pre škôlku.



Senec vo finále zvažoval dve miesta, kde školu postaviť, a to Záhradnícku ulicu a Récku cestu – Slnečné jazerá Sever. Zastupiteľstvo sa priklonilo k Záhradníckej ulici. V predloženom materiáli označilo mesto za výhody vybratého pozemku možnosť ďalšieho rozšírenia na pozemok, ktorý je v jeho vlastníctve, inžinierske siete, dostupnosť pre peších a cyklistov, výhľadové napojenie na cestu II/503 a odľahčenie križovatky Pezinská-Záhradnícka. Ako nevýhody samospráva vymenovala investíciu do pozemkov za 1,6 milióna eur i to, že v súčasnosti je možné školu realizovať len na pozemku o výmere 3967 štvorcových metrov. Do budúcna bude potrebné zaoberať sa aj modernizáciou cesty II/503 a pre možný hluk z komunikácie inštalovať protihlukové steny.