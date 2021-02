Senec otvára od pondelka materské školy a I. stupeň základných škôl

Bratislava 11. februára (TASR) - Mesto Senec od pondelka (15. 2.) otvára materské školy a prvý stupeň základných škôl. Odvoláva sa pritom na odporúčania regionálneho úradu verejného zdravotníctva a COVID automat, kde je od pondelka senecký okres zaradený do druhého stupňa varovania – červenej zóny.



"Mesto Senec ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení od pondelka obnovuje prezenčné vyučovanie I. stupňa v základných školách, prevádzku I. stupňa základnej umeleckej školy a všetkých materských škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti," informuje samospráva na sociálnej sieti.



Dištančné vzdelávanie pokračuje pre II. stupeň základných škôl. Mesto upozorňuje, že od pondelka potrebujú obyvatelia na cestu do práce test nie starší ako 14 dní a na cestu mimo okresu test nie starší ako sedem dní.



Mesto v stredu (10. 2.) upozornilo, že hoci sa senecký okres dostal do lepšej červenej zóny, disponuje číslami, ktoré nie sú až také priaznivé. Samospráva poukázala na zistenú pozitivitu v uplynulých dňoch. Cez víkend bola na úrovni 1,45 percenta, v pondelok (8. 2.) 2,28 percenta a v utorok (9. 2.) 1,62 percenta. "Je zrejmé, že do červenej zóny nám dopomohli okolité obce, kde je situácia s počtom nakazených miernejšia," priznáva mesto Senec. Primátor mesta Dušan Badinský preto inicioval stretnutie s prednostkou Okresného úradu Senec Katarínou Sowiňskou a spoločne kontaktovali regionálny úrad verejného zdravotníctva, aby spolu prekonzultovali ďalšie fungovanie škôl a iných inštitúcií.