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Potápači čistili Slnečné jazerá: Jeden nález označili za kuriozitu
Samospráva pripomína, že počas všetkých doterajších ročníkov sa potápačom a dobrovoľníkom podarilo zo dna Slnečných jazier vyzbierať vyše šesť ton odpadu.
Autor TASR
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Bratislava/Senec 22. júna (TASR) - Zo dna Slnečných jazier v Senci vyzbierali potápači počas ostatného víkendu 228 kilogramov (kg) odpadu, vrátane plechovej vane. O 17. ročníku dobrovoľnícko-ekologického podujatia Čisté vody Slnečných jazier informuje mesto Senec na sociálnej sieti.
Do vôd Slnečných jazier sa ponorili členovia potápačského klubu Piccard Senec. „Prvé miesto získal Roman Szalai, ktorý vyzbieral z vôd jazier 78 kg nečistôt,“ informuje mesto. „Kuriozitou tohto ročníka bola plechová vaňa, ktorú našli pod vodou,“ dodáva o nálezoch potápačov.
Samospráva pripomína, že počas všetkých doterajších ročníkov sa potápačom a dobrovoľníkom podarilo zo dna Slnečných jazier vyzbierať vyše šesť ton odpadu.
Do vôd Slnečných jazier sa ponorili členovia potápačského klubu Piccard Senec. „Prvé miesto získal Roman Szalai, ktorý vyzbieral z vôd jazier 78 kg nečistôt,“ informuje mesto. „Kuriozitou tohto ročníka bola plechová vaňa, ktorú našli pod vodou,“ dodáva o nálezoch potápačov.
Samospráva pripomína, že počas všetkých doterajších ročníkov sa potápačom a dobrovoľníkom podarilo zo dna Slnečných jazier vyzbierať vyše šesť ton odpadu.