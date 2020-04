Senec pozastavil vyberanie poplatkov za škôlku, školské kluby či ZUŠ

Senec 2. apríla (TASR) – Mesto Senec pozastavilo od stredy (1. 4.) do odvolania vyberanie poplatkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, za činnosť školského klubu, štúdium na základnej umeleckej škole (ZUŠ) a za poskytovanie stravy v školskej jedálni. Nariadil to primátor mesta Dušan Badinský. Zároveň odporučil, aby boli finančné vyrovnania zúčtované až po začatí riadnej prevádzky dotknutých zariadení. Samospráva, ktorá o tom informuje na sociálnej sieti, sa tak rozhodla pre situáciu okolo nového koronavírusu.



Senec zároveň zrušil do 30. júna všetky podujatia organizované mestom či pod jeho záštitou. Mesto na sociálnej sieti zároveň informuje, že dobrovoľníci z Červeného kríža rozdávajú do poštových schránok rúška pre seniorov.



V uplynulých dňoch mestská polícia kontaktovala Senčanov, ktorí majú viac ako 80 rokov, a zisťovala, či nepotrebujú pomoc a či sa o nich v tejto situácii má kto postarať. "V tejto vekovej kategórii máme viac ako 500 občanov. Preto by sme vás chceli poprosiť, kontaktujte Mestskú políciu Senec v mene svojich rodinných príslušníkov alebo poproste priamo ich, aby zavolali na číslo 159," vyzýva mesto na sociálnej sieti.



Dispečer mestskej polície bude zisťovať, či sa má o osobu kto postarať, či má potraviny, ochranné pomôcky a podobne. Pomoc sa bude následne poskytovať za pomoci príslušníkov mestskej polície, Červeného kríža a dobrovoľníkov. Tí budú riadne označení.



Senec eviduje v kategórii 90- až 100-roční 67 ľudí, v kategórii 80- až 89-roční 424 ľudí, v kategórii 70- až 79-roční 1822 ľudí. Spolu ide v rámci mesta o 2313 seniorov. "Prosíme dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní mestu pomôcť, napríklad aj s roznášaním ochranných rúšok, aby sa prihlásili na maile locziovag@senec.sk," vyzýva mesto. Verejnosť môže prostredníctvom tohto mailu či čísla 0911 187 178 nahlasovať na sociálny útvar mesta aj osoby, ktoré potrebujú pomoc, najmä osamelých starších ľudí.