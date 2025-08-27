Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Senec pozýva plavcov i divákov na podujatie Preplávaj Slnečné jazerá

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Medzi už vyše 200 prihlásenými sú aj plavci z Rakúska, Veľkej Británie i Francúzska. Prezentácia plavcov je v piatok o 8.00 h, prvé štarty sú na programe o polhodinu neskôr.

Autor TASR
Bratislava/Senec 27. augusta (TASR) - Do stredajšej polnoci je možná registrácia na podujatie Preplávaj Slnečné jazerá, ktoré sa uskutoční v piatok (29. 8.) predpoludním. Informuje o tom mesto Senec na sociálnej sieti.

Slnečné jazerá sa opäť stanú miestom, kde si prídu na svoje nielen plavci, ale aj diváci. Trasa meria 2,2 km a vedie z východnej pláže až na juh,“ približuje samospráva.

Registrácia je na webe podujatia. Medzi už vyše 200 prihlásenými sú aj plavci z Rakúska, Veľkej Británie i Francúzska. Prezentácia plavcov je v piatok o 8.00 h, prvé štarty sú na programe o polhodinu neskôr.
