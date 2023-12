Senec schválil rozpočet,miestne dane budú o najmenej 15 percent vyššie

Bratislava/Senec 13. decembra - Mesto Senec vstúpi do roka 2024 so schváleným rozpočtom. Finančný plán na budúci rok odsúhlasili poslanci okresného mesta na utorkovom (12. 12.) zasadnutí.



"V rámci vyrovnaného rozpočtu bude mesto hospodáriť so sumou 43.046.392 eur, kapitálové výdavky tvoria 7.472.665 eur," spresnila hovorkyňa Senca Martina Ostatníková. I senecký rozpočet sa musel vyrovnať s dosahom legislatívnych zmien, ktoré v predchádzajúcom období vstúpili do platnosti bez konzultácie so samosprávami a kompenzácie ich dôsledkov. "Populistické rozhodnutia v kombinácii s infláciou a nárastom cien energií obrali naše mesto o desiatky tisíc eur ročne," priblížila za Senec hovorkyňa.



Mesto bolo nútené i upravovať miestne dane a poplatky. "Od 1. januára dôjde k zvýšeniu ich sadzieb minimálne o 15 percent, niektoré sadzby sa však nezvyšovali viac ako desať rokov, napríklad dane za pozemky," upozornila Ostatníková.