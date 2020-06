Sezóna na Slnečných jazerách odštartovala, ÚVZ odobril kvalitu vody

Bratislava 22. júna (TASR) – Letná sezóna na Slnečných jazerách v Senci sa začala. Voda je vhodná na kúpanie. Informuje o tom na sociálnej sieti mesto Senec a odvoláva sa pritom na výsledky odberu vody z jazera zo strany Úradu verejného zdravotníctva SR.



Mesto avizuje, že počas letnej sezóny budú pokračovať odbery z rôznych miest Slnečných jazier. Senec už začiatkom júna deklaroval, že kvalita vody v Slnečných jazerách je vyhovujúca. Samospráva tak reagovala na výsledky kvality vôd v Európe zverejnené Európskou environmentálnou agentúrou (EEA) a Európskou komisiou (EK). Tie označili kvalitu vody v Slnečných jazerách za nevyhovujúcu.



"Hodnotenie kvality vody podľa Európskej komisie sa riadi priemerom výsledkov za posledných päť rokov. Najhoršie výsledky mala voda na Slnečných jazerách v roku 2016. Niektoré ukazovatele prekročili povolenú hranicu. Správa cestovného ruchu Senec preto začala s aplikáciou baktérií, ktoré pomáhajú jazerá čistiť," tvrdí mesto Senec. Deklaruje, že sa snažia každý rok zlepšovať kvalitu vody. "Výsledky roka 2016 sú stále zarátané do vzorca výpočtu kvality vody na Slnečných jazerách a zhoršujú ho," podotkla samospráva. Poukazuje tiež na to, že vzorky sa odobrali tesne po skončení sa sezóny v roku 2016, keď bola voda po návale turistov a vplyvom teplého počasia v najhoršom stave. "Mesto Senec a Správa cestovného ruchu Senec intenzívne komunikujú s regionálnym úradom verejného zdravotníctva a z rozhovorov vyplýva, že na budúci rok už budú výsledky oveľa lepšie, keďže sa budú počítať až od roka 2017," skonštatovalo mesto.



Na Slovensku sa v rámci monitoru kvality vôd zo strany EEA a EK ohodnotilo 32 lokalít, z toho 87,5 percenta lokalít je v súlade s normami minimálnej kvality vôd na kúpanie. Výbornú kvalitu získalo 20, dobrú kvalitu sedem, dostačujúcu jedna lokalita a za nevyhovujúcu lokalitu boli označené Slnečné jazerá. "Slnečné jazerá majú nevyhovujúce hodnotenie od roku 2017, v rokoch 2015 až 2016 bola kvalita vody s hodnotením dobrá, v rokoch 2012 až 2014 dokonca výborná," píše sa v správe.



Slnečné jazerá sa stali podľa webu mesta obľúbeným cieľom dovolenkových ciest návštevníkov zo Slovenska, ale aj z celej Európy a každoročne zaznamenávajú taktiež návštevy zo Zámoria. Ročná návštevnosť Slnečných jazier sa pohybuje v rozsahu 800.000 až jeden milión turistov, pričom ide prevažne o letnú sezónu, ktorá trvá od júna do septembra.