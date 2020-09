Súkromník v Senci nezabezpečí odvoz odpadu z rodinných domov

Senec 28. septembra (TASR) – V meste Senec sa tento týždeň zrejme nebude odvážať zmesový komunálny odpad z rodinných domov. Upozorňuje na to samospráva na svojom webe.



Mestu oznámila firma AVE SK odpadové hospodárstvo, že pre ukončenie prevádzky skládky v lokalite Červený Majer a s tým súvisiace technicko-prevádzkové problémy so zneškodnením odpadov na okolitých skládkach nebude od 28. septembra do 2. októbra zabezpečovať zvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu z rodinných domov. Senecká samospráva o tom informuje na sociálnej sieti.



"Tento stav je pre mesto neprijateľný, a preto intenzívne hľadá spôsob, ako túto službu občanom zabezpečiť. Mesto využije všetky dostupné právne prostriedky vyplývajúce zo zmluvného vzťahu so zvozovou spoločnosťou na riešenie vzniknutej situácie," uviedlo mesto vo svojom stanovisku. Zároveň však požiadalo občanov o trpezlivosť a súčinnosť tento týždeň.