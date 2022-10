Vo voľbe poslancov v Senci uspeli nezávislí i politickí kandidáti

Bratislava 31. októbra (TASR) - Takmer na polovicu sú v 21-člennom mestskom zastupiteľstva Senca zastúpení nezávislí kandidáti a nominanti politických strán a koalícií. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov sobotňajších (29. 10.) spojených volieb a údajov, zverejnených na webe okresného mesta.



Do 21-členného poslaneckého zboru okresného mesta získali mandát Pavol Kvál, Róbert Podolský, Eduard Kubala, Ľuboš Várady, David Tengeri, Kristína Harvanová Černayová, Juraj Gubáni, Rudolf Bittner, Tomáš Mókoš, Richard Pauer, Monika Macháčková (všetci nezávislí kandidáti).



Poslancami MsZ na ďalšie obdobie budú tiež Gabriella Németh, Rudolf Galambos a Gyula Bárdos, ktorých nominala SZÖVETSÉG – Magyarok, Nemzetiségek, Régiók /ALIANCIA – Maďari, Národnosti, Regióny.



Takisto Janka Turanská, Mária Hudáková, Andrea Šlosárová (Starostovia a nezávislí kandidáti), Iveta Barková, Peter Kmeť, Ján Pullman (PS) a Peter Príbelský (KDH).



Novým primátorom sa stal Pavol Kvál (nezávislý), ktorý získal 32,97 percenta hlasov, s odstupom necelých piatich percent za ním skončil doterajší primátor Dušan Badinský (28,16 percenta), takisto kandidujúci ako nezávislý. Volebná účasť v Senci dosiahla 36,62 percenta.



Na sociálnej sieti sa novozvolený primátor poďakoval za hlasy, deklaroval, že dôveru chce splatiť prácou a činmi. Rovnako tak uistil, že v diskusii so svojimi oponentami i kolegami bude pripravený pristúpiť na kompromis, ak to bude v prospech mesta. Protikandidátom zároveň poďakoval za férový a slušný predvolebný boj. "Snáď sme dali ľuďom signál aj do budúcna, že politika najmä komunálna, nemusí byť len o hádzaní špiny na druhých," uviedol Kvál.



Ustanovujúce zastupiteľstvo seneckého MsZ sa má uskutočniť 25. novembra.